Ученые впервые сделали карту таинственных недр Марса: что скрывает Красная планета

Ядро Марса занимает около половины внутренней части планеты — гораздо больше, чем ожидали ученые.

Ученые впервые в истории разработали карту недр Марса.

Об этом пишет журнале Science.

Она стала кульминацией двухлетних исследований и десятилетий планирования с посадочным аппаратом NASA InSight — стационарным научным роботом, который был развернут на Марсе в 2018 году с единственной миссией — изучение невидимых "внутренностей" Красной планеты. Примерно через месяц после посадки на равнину, известную как Elysium Planitia, InSight с помощью своей роботизированной руки установил крошечный сейсмометр на марсианской поверхности и начал прислушиваться к маркерам — сейсмических колебаний на планете, подобных землетрясений на Земле.

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"В отличие от Земли, Марс не имеет тектонических плит; зато его кора напоминает одну гигантскую плиту", — написали в заявлении исследователи NASA. Но в марсианской коре все еще образуются разломы или переломы горных пород из-за напряжения, вызванные незначительным уменьшением планеты, когда она продолжает охлаждаться.

Эти разрушения могут вызвать сейсмические вибрации — и за последние два года InSight обнаружил 733 из них. Используя 35 крупнейших землетрясений (каждый размером от 3 до 4,0 баллов), исследователи NASA подсчитали, насколько быстро и как далеко сейсмические волны двигались в пределах планеты, позволяя им составить карту ее внутренних структур.

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Команда обнаружила, что, как и Земля, внутренние части Марса состоят из трех слоев — коры, мантии и ядра, но размеры и состав этих слоев значительно отличаются. Например, марсианская кора гораздо тоньше, чем ожидали исследователи, глубиной от 20 до 37 километров от 12 до 23 миль и содержит два-три подслоя.

Под корой находится значительная мантия, простирается примерно на 1560 км под марсианской поверхностью, а затем гигантское ядро, которое начинается примерно на полпути между поверхностью и центром планеты. Ядро — расплавленное, как и внешнее ядро ​​Земли — было и больше, и более жидким, чем ожидали исследователи.

Ученые до сих пор не знают, содержит Марс твердое внутреннее ядро, как Земля — ​​однако, просто измерения внешнего ядра планеты только через несколько лет исследования является чрезвычайным достижением, по мнению исследователей.

"Для измерения ядра Земли ученым понадобились сотни лет", — говорится в заявлении Саймона Штайлера, ведущего автора одной работ и профессора наук о Земле швейцарского исследовательского университета ETH Цюрих.

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