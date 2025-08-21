- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 167
- Время на прочтение
- 1 мин
Ученые впервые сняли имплантацию эмбриона в реальном времени (фото, видео)
Благодаря новой технологии ученые впервые смогли увидеть, как эмбрион «встраивается» в стенку матки.
Исследователи создали платформу, воспроизводящую условия матки, и впервые смогли снять на видео процесс прикрепления эмбриона. В искусственную среду они поместили эмбрионы человека и мыши, а наблюдения вели с помощью флуоресцентной микроскопии высокого разрешения.
Результаты опубликованы в журнале Science Advances.
Ранее ученые могли фиксировать только отдельные фазы процесса прикрепления эмбриона на фото. Поскольку неудачная имплантация часто становится причиной бесплодия, новый метод может открыть путь к лучшему пониманию и сохранению беременности.
Что удалось увидеть?
Ученые использовали 2D и 3D модели эндометрия — внутренней оболочки матки. Используя специальные белковые маркеры, они наблюдали, как эмбрион взаимодействует с тканями матки. Записи показали, что во время имплантации эмбрион давит на поверхность, изменяя структуру коллагена — основного белка, формирующего стенку матки. Это позволило создать карту распределения нагрузки и впервые доказать: эмбрион активно встраивается в эндометрий, прилагая значительные физические усилия.
Опыт также подчеркнул роль механики матки. Было обнаружено, что редкие сокращения матки в день переноса эмбриона могут снижать шансы на успех искусственного оплодотворения. Однако механизм этого влияния требует дополнительных исследований.
К слову, китайская компания Kaiwa Technology разработала прототип гуманоидного робота с искусственной маткой, способного вынашивать плод в течение 10 месяцев и самостоятельно рожать ребенка.