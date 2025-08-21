Ученые впервые сняли имплантацию эмбриона в реальном времени (фото, видео)

УЗИ-снимок эмбриона / © pexels.com

Исследователи создали платформу, воспроизводящую условия матки, и впервые смогли снять на видео процесс прикрепления эмбриона. В искусственную среду они поместили эмбрионы человека и мыши, а наблюдения вели с помощью флуоресцентной микроскопии высокого разрешения.

Результаты опубликованы в журнале Science Advances.

Ранее ученые могли фиксировать только отдельные фазы процесса прикрепления эмбриона на фото. Поскольку неудачная имплантация часто становится причиной бесплодия, новый метод может открыть путь к лучшему пониманию и сохранению беременности.

Что удалось увидеть?

Ученые использовали 2D и 3D модели эндометрия — внутренней оболочки матки. Используя специальные белковые маркеры, они наблюдали, как эмбрион взаимодействует с тканями матки. Записи показали, что во время имплантации эмбрион давит на поверхность, изменяя структуру коллагена — основного белка, формирующего стенку матки. Это позволило создать карту распределения нагрузки и впервые доказать: эмбрион активно встраивается в эндометрий, прилагая значительные физические усилия.

Опыт также подчеркнул роль механики матки. Было обнаружено, что редкие сокращения матки в день переноса эмбриона могут снижать шансы на успех искусственного оплодотворения. Однако механизм этого влияния требует дополнительных исследований.

Девятидневный человеческий эмбрион с белком стволовых клеток (зеленый цвет), развивающимися тканями (пурпурный) и ДНК (синий)

