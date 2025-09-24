Ученые впервые сняли необычное спаривание акул в дикой природе: видео

Акула / © Getty Images

У побережья Новой Каледонии исследователи стали свидетелями редкого явления — группового спаривания трех акул-зебр в дикой природе. Это первое зафиксированное событие такого рода, которое длилось около полутора часов.

Исследование опубликовано в журнале Journal of Ethology .

Ученые наблюдали за двумя самцами и одной самкой. Самцы двигались рядом, удерживая самку за пловцы и хвост. После длительного маневрирования, ища лучшее положение, они поочередно спарились с ней. Самцы использовали специальные видоизмененные пловцы — класперы, через которые передавали сперматозоиды. Продолжительность спаривания для каждого самца составляла 67 и 43 секунды.

После завершения процесса на пловцах самки остались следы укусов. Это наблюдение предоставляет новые, бесценные данные о размножении акул, что важно для сохранения этого и других уязвимых видов.

