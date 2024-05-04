Ученые впервые увидели, как дикое животное делает "мазь" и лечит открытую рану

Суматранский орангутанг удивил ученых, увидевших, как он лечит открытую рану на щеке припаркой из лекарственного растения.

Это первая научная запись о том, как дикое животное заживляет рану с помощью растения с известными лечебными свойствами. Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports1, передает Nature.

"Это показывает, что орангутанги и люди обмениваются знаниями. Поскольку они живут в одной среде обитания, я бы сказала, что это достаточно очевидно, но все равно интригует", — сказала Каролина Шуппли, приматолог из Института поведения животных имени Макса Планка в Констанце, Германия, и соавторка исследования.

В 2009 году команда Шуппли наблюдала за суматранскими орангутангами в национальном парке Гунунг-Леузер в Южном Ачехе, Индонезия, когда молодой самец перебрался в лес. По словам Шуппли, у него не было больших подушечек на щеках, так называемых фланцев, и ему, вероятно, было около 20 лет. Его назвали Ракус, или "жадный" на индонезийском языке, после того, как он объел все цветы с куста гардении за один присед.

В 2021 году Ракус пережил скачок роста и стал взрослым самцом. Исследователи наблюдали, как Ракус сразился с другими самцами, чтобы установить доминирование, а в июне в 2022 году полевой ассистент заметил открытую рану на его лице, возможно, сделанную клыками другого самца.

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Через несколько дней Ракуса видели, как он ест стебли и листья акара кунинга (Fibraurea tinctoria), которые местные жители используют для лечения диабета, дизентерии и малярии. Орангутанги в этой местности редко едят это растение.

Кроме того, что Ракус ел листья, он жевал их, не проглатывая, и в течение семи минут смазывал соком свою лицевую рану пальцами. На рану сели несколько мух, после чего Ракус наложил припарку из кашицы из листьев. На следующий день он снова съел растение. Спустя восемь дней после ранения его рана была полностью закрыта.

За 21 год наблюдений исследовательская группа не видела, чтобы другие орангутанги в национальном парке занимались самолечением с помощью акара кунинга. Это может быть связано с тем, что дикие орангутанги в этом регионе редко получают ранения. Или Ракус – единственный, кто знает об этом методе лечения, который он усвоил еще до того, как поселился в этой местности.

"Это первое исследование, научно продемонстрировавшее, что животное использует растение с лечебными свойствами для лечения ран, прикладывает его к ране и последовательно лечит в течение определенного периода времени", — говорит Майкл Хаффман, изучающий самолечение животных в Институте тропической медицины при Университете Нагасаки в Японии.

Хаффман говорит, что самолечение наблюдается у многих видов. Канадские белые гуси проглатывают листья целиком, чтобы выгнать ленточных червей. Лесные крысы устилают свои гнезда ароматическими растениями, чтобы уничтожить паразитов. А шимпанзе в Габоне растирают насекомых возле своих ран, возможно как средство лечения.

Ученые предположили, что люди, возможно, даже открыли некоторые средства лечения, наблюдая за животными: "Вероятно, наши предки смотрели на других животных и узнавали лекарства. Когда социальные животные общаются, эта информация закрепляется и может передаваться от поколения к поколению".

Напомним, самая старая в мире живущая в неволе самка-орангутанг Белла отпраздновала свой 63-й день рождения. Животное забрали в немецкий зоопарк в 1964 году.

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