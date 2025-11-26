- Дата публикации
Ученые впервые увидели темную материю
Сегодня считается, что темная материя составляет около 85% всей материи во Вселенной, а привычная нам звезды, планеты, люди и другие объекты всего 15%.
Ученые заявили, что зафиксировала сигнал, который может являться первым прямым свидетельством существования темной материи.
Об этом пишет Space.
Существование темной материи впервые было предположено в 1933 году, когда астроном Фриц Цвикки обнаружил недостаток гравитационной массы в видимых галактиках скопления Волос Вероники.
В 1970-х астроном Вера Рубин и ее коллеги обнаружили дополнительные доказательства, наблюдая равномерные скорости вращения внешних и внутренних частей спиральных галактик. Все эти выводы были косвенными и основывались на влиянии гравитации, поскольку темная материя не излучает и не отражает свет.
Одна из гипотез предполагает, что частицы темной материи могут «аннигилировать» во время столкновения, излучая гамма-кванты.
Команда под руководством Томонори Тотани из Токийского университета направила телескоп «Ферми» на центральные области Млечного Пути — регионы, где, по расчетам, темной материи должно быть больше всего. Исследователи обнаружили гамма-лучи с энергией около 20 гигаэлектронвольт, образующих галоподобную структуру, ориентированную на центр Галактики.
Напомним, по новым гипотезам физика Стефано Профумо, темная материя могла сформироваться либо в «зеркальной» Вселенной, либо из квантового излучения космического горизонта во время ранних фаз космического развития.