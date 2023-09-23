Ученые впервые увидят кусок астероида: к Земле приближается аппарат с образцом породы

Капсула с драгоценным грузом приземлиться в пустыне Юта на территории США.

К Земле приблизился космический аппарат OSIRIS-Rex, который завершает семилетнюю миссию NASA и впервые в истории человечества доставит ученым образцы породы из астероида.

Как сообщает CNN, приземление капсулы с драгоценным грузом NASA будет транслировать в прямом эфире в 10 утра по восточному времени (т.е. в 17:00 по Киеву) в воскресенье, 24 сентября.

Капсула войдет в атмосферу Земли и приземлится в пустыне Юта на территории США.

Драгоценный груз будет доставлен в стерильную комнату, чтобы убедиться, что образец надежно защищен от посторонних воздействий. Фактическое содержимое будет открыто 11 октября.

Как происходила миссия NASA

Зонд OSIRIS-REx отправился в полет 8 сентября 2016 года, чтобы впервые в истории человечества получить образец из околоземного астероида и доставить его на нашу планету.

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Космический корабль размером с грузовой фургон прибыл на орбиту вокруг астероида Бенну в декабре 2018 года, сделав фото этой космической скалы, которая, по сути, оказалась кучей удерживаемой силой тяжести обломков.

Когда OSIRIS-REx приблизился, чтобы собрать образец, оказалось, что поверхность астероида сродни яму с пластиковыми шариками, которые могли бы поглотить космический корабль, если бы он быстро не отступил.

В конце концов, образец породы удалось получить и теперь начинается новая страница исследований. Анализ горных пород и почвы может привести к новым представлениям о начале нашей Солнечной системы, а также о составе околоземных астероидов, которые однажды могут столкнуться с нашей планетой.

Сбросив капсулу с парашютом, OSIRIS-REx продолжит свое движение, отправляясь в новое путешествие для исследования астероида Апофис.

Напомним, в ночь на 27 сентября 2022 года была предпринята первая попытка в истории человечества отклонить астрономический объект с его орбиты. После точного удара управляемого космического аппарата астероид Диморфос сменил траекторию своего полета.

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