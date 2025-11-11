Ученые впервые в истории зафиксировали уникальный момент из жизни косаток (фото)

Момент родов косатки в дикой природе

Реклама

У побережья Норвегии исследователи впервые в истории зафиксировали роды косатки в дикой природе, став свидетелями драматического первого часа жизни новорожденного. Уникальные кадры раскрыли неизвестные детали социальной структуры и стратегий выживания этих морских млекопитающих.

Об этом сообщает IDR.

Незаурядное событие произошло у берегов Шьервьоя в Норвегии. Чрезвычайные кадры, созданные фотографом и видеографом Кристиной Балотай из Orca Channel, демонстрируют эмоциональный и одновременно драматический первый час жизни новорожденной косатки. Событие стало не только научной сенсацией, но и подтвердило, насколько заботливо косатки относятся к своим малышам. Эти наблюдения открывают новые грани понимания поведения и стратегий выживания этих океанских гигантов.

Реклама

Неожиданное появление на свет: исторический миг среди ледяных вод

Когда команда исследователей отправилась в очередную экспедицию по наблюдению за китами вблизи Шьервьоя, никто не догадывался, что они станут свидетелями уникального события. Все было обычным — пока вода вокруг лодки внезапно не окрасилась в красный цвет.

«Мы спокойно наблюдали за кормлением, когда вдруг, совсем рядом с лодкой, вокруг начала разбрызгиваться кровь», — вспомнила Балотай в заметке на Facebook.

Сперва команда не понимала, что происходит, но вскоре стало ясно: косатка рожала прямо рядом с их лодкой.

Это было невероятное и захватывающее зрелище. Уже через мгновение над поверхностью воды появилась маленькая головка новорожденного — символ начала новой жизни. Исследователи были поражены, наблюдая, как разворачивается этот редкий момент. Сначала они не были уверены, выживет ли детеныш, но поведение стаи показало: другие косатки активно вовлечены в процесс и образовали вокруг новорожденного плотный защитный круг.

Реклама

Заботливый круг: невероятная командная работа

Сразу после родов остальная стая — преимущественно самки и молодежь — сформировали вокруг детеныша плотный круг безопасности. Такое поведение является решающим для его выживания: косатки инстинктивно подталкивали малыша к поверхности, помогая ему сделать первый вдох в холодных арктических водах.

«Мы видели, как они поднимали детеныша на своих спинах и держали его над водой, чтобы он мог дышать», — отметила Балотай.

Сначала исследователи не могли быть уверены, жив ли детеныш, но слаженные действия стаи свидетельствовали о попытке помочь новорожденному адаптироваться.

Чтобы удостовериться в его состоянии, команда запустила дрон. Благодаря воздушным кадрам стало понятно, что малыш жив. Первые 15 минут он едва держался на поверхности, но постепенно окреп благодаря постоянной поддержке своих сородичей. Съемка не только зафиксировала эти первые мгновения, но и показала сложную социальную динамику косаток и их глубокую заботу о младших членах стаи.

Реклама

Самка NKW-591 — опытная мать

Во время наблюдения исследователи определили мать новорожденного. Ею оказалась самка NKW-591, известная ученым еще с 2013 года. У нее уже есть опыт воспитания нескольких детенышей.

«Мать была определена как NKW-591, известная самка, впервые зафиксированная в 2013 году», — сообщили представители Norwegian Orca Survey.

Ее опыт оказался ключевым для выживания новорожденного, особенно в первые критические минуты после рождения.

Поведение NKW-591 демонстрирует сложную социальную структуру косаток: эти животные живут в матриархальных семейных группах, где старшие самки передают знания младшим — о воспитании потомства, добыче пищи и жизни в океане.

Реклама

Наблюдение за этими родами стало чрезвычайно ценным источником информации для Norwegian Orca Survey и углубило понимание того, как косатки заботятся о своих малышах в дикой природе.

Напомним, несколько месяцев назад у берегов Португалии косатки атаковали и потопили две туристические лодки, однако всех девять человек удалось спасти. Президент организации CIRCE Рено де Стефанис уверяет, что такое поведение не является агрессией, а игрой. Эксперты также отмечают, что косатки не путают людей с добычей, поскольку четко отличают нас от китов или тюленей.