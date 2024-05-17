Ученые впервые воспроизвели лицо самого богатого человека, когда-либо жившего – фото

Ученые воспроизвели лицо деда Тутанхамона Аменхотепа ІІІ, что стало первым за последние 3400 лет воспроизведением подлинного облика культовой фигуры.

Об этом пишет New York Post.

"Если мы не ошибаемся, это первое приближение лица Аменхотепа ІІІ", — рассказал Pen News о революционном проекте бразильский графический дизайнер Сисеро Мораис, воскресивший лицо знаменитого фараона. "Это наш подарок всем тем, кто ценит историю".

Действительно, это знаменательный прорыв в историческом изображении Аменхотепа III, который был одним из величайших фараонов в истории, возглавлявший беспрецедентную эпоху мира и процветания во время своего правления в 14 веке до нашей эры. Он также считался одним из самых богатых людей, когда-либо живших.

По иронии судьбы, этот культовый лидер также имеет больше сохранившихся статуй, чем любой другой лидер, но его лицо никогда не было переосмыслено – до сих пор.

Аменхотеп ІІІ / Фото: Pen News

Чтобы воплотить проект, Мораис сначала реконструировал его череп, используя данные и изображения из его мумии. Затем он использовал данные от живых доноров, чтобы приближенно воспроизвести размеры и положения носа, ушей, глаз и губ царя.

"Исходя из исторических знаний, Аменхотеп III имел крепкую внешность, поэтому мы использовали данные людей с высоким индексом массы тела", — описал технический мастер, доработавший цифрового двойника, набросив на него одежду и украшения. "Мы были ошеломлены конечным результатом; видеть полный бюст с этими цветами и спокойствием на лице – это очень приятно. По сравнению с другими приближениями фараонов, в которых я участвовал, это было самым полным, поскольку мы моделировали одежду и аксессуары".

Хотя такое представление может показаться несуразным для древнего властителя вселенной, археологи утверждают, что реальный Аменхотеп III выглядел менее гламурно, чем его изображали на часто идеализированных статуях.

Аменхотеп ІІІ / Фото: Pen News

"Исследования, проведенные в 1970-х годах, описывали Аменхотепа III как дородного, больного и малоподвижного мужчину, который был почти лысым и страдал проблемами с зубами в последние годы жизни", — говорит доктор Майкл Хабихт, археолог из Университета Флиндерса в Австралии. "Хотя он был одним из действительно великих царей Египта, его рост составляет около 156 см, что делает его одним из самых маленьких царей, которых мы знаем по сохранившимся мумиям. Этот довольно небольшой рост не нашел отражения в искусстве – в произведениях искусства он известен своими гигантскими статуями".

В конце концов, ученый признал воспроизведение лица подходящим для короля, описав: "Это спокойное лицо для человека, способствовавшего миру и жившего во времена наибольшего экономического процветания".

Действительно, Аменхотепа – названного в честь бога солнца и воздуха Амона, которого он считал своим настоящим отцом – часто описывают как одного из величайших царей Древнего Египта, известного тем, что посвятил себя дипломатии, взяв на себя масштабные строительные контракты в Египте и Нубии. Среди этих монументальных сооружений – большой храм в Солебе в Нубии и заупокойный храм в западных Фивах с культовыми колоссами Мемнона.

Богатство фараона также было беспрецедентным, о чем свидетельствует как переписка с дипломатами, так и обильные драгоценности в его резиденциях.

"Иностранные чиновники в дипломатических письмах умоляли его прислать им немного золота в подарок, "ибо золота в Египте будет много, как песка", — говорит Хабихт. "Это обычное преувеличение для такого письма, но, тем не менее, намек на чрезвычайное богатство. Есть предположение, что мумия Аменхотепа III могла быть полностью покрыта сусальным золотом".

Он также был известен своим эгалитаризмом и отказывался отдавать египтянок в жены иностранным лидерам. Несмотря на очевидную феминистическую направленность фараона, он, как ни парадоксально, был известным бабником, импортировавшим сотни иностранных женщин, чтобы они стали частью его гарема.

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Когда Аменхотеп III умер в возрасте 40 или 50 лет в 1353 году до н.э., империя находилась на вершине своего могущества. К сожалению, его наследие было несколько запятнано его сыном и преемником, Аменхотепом IV, который восстал против жречества Амона и установил бога солнца Атона как божество номер один в Египте. Он также сменил свое имя на Ахетатен, что означает "благоприятный для Атона", и перенес столицу из города, связанного с Амоном, в Тебесто – новую метрополию в честь Ахетатена.

К счастью, наследие Аменхотепа было восстановлено его внуком Тутанхатеном, который сменил свое имя на Тутанхамон, что означает "живой образ Амона", и стал, возможно, самым культовым фараоном Египта.

Напомним, в Австралии воспроизвели внешность загадочной египетской мумии. Реконструкция лица мумии была создана на основе компьютерной томографии и 3D-моделирования черепа.

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