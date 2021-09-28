Ученые впервые воссоздали лица египетских мумий

Исследователи применили современную технологию ДНК.

Лица трех мужчин, которые жили в Древнем Египте около двух тысяч лет назад, удалось воссоздать благодаря образцам ДНК, извлеченным из их мумий. Это первый в истории случай успешной реконструкции внешности.

Об этом говорится в статье научного портала Live Science.

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По данным ученых, эти мужчины умерли в возрасте 25 лет в период между 1380 годом до нашей эры и 425 годом нашей эры.

ДНК египтян были выделены еще в 2017 году учеными из Института Макса Планка в Германии. Теперь же сотрудники американской компании с ДНК-технологий Parabon NanoLabs создали 3D-модели лиц мумий, опираясь на генетические данные. Исследователи применили технологию ДНК-фенотипирования, с помощью которого им удалось восстановить черты лица и другие физические особенности людей.

Во время работы ученые выяснили, что у всех трех мужчин была светло-коричневая кожа, темные глаза и волосы. При этом генетически они оказались ближе к современным жителей Средиземноморья и Ближнего Востока, чем к современным египтянам.

Исследователи считают, что их работа может использоваться в современной криминалистике, чтобы идентифицировать новые останки неизвестных людей. Их метод уже помог раскрыть 9 случаев.

Напомним, мумии из древнего Египта сделали МРТ в миланской больнице, чтобы выяснить, как выглядел древний человек и чем он занимался.

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