Ученые впервые вырастили мини мозг, который жил и старел без тела семь лет

Человеческий мозг / © unsplash.com

Реклама

Американские ученые из Гарвардского университета впервые вырастили органоиды человеческого мозга. Они были всего размером с горошину перца, но непрерывно развивались и старели в лаборатории семь лет. Предыдущий мировой рекорд продолжительности жизни подобных тканей составлял менее двух лет.

Об этом пишет phys.org.

Реклама

Маленькие клеточные структуры выращивают из стволовых клеток для раскрытия тайн нервной системы и тестирования нового лекарства без использования испытуемых животных.

Реклама

Обычно подобные органоиды живут всего несколько месяцев. За это время успевают исследовать только ранние этапы формирования мозга, на полное созревание которого в естественных условиях уходит почти двадцать лет.

Остаточные биологические аватары продолжали изменяться и созревать в течение многих лет, несмотря на отсутствие человеческого тела или эмбриональной среды. Предыдущий мировой рекорд продолжительности жизни таких тканей составлял чуть менее двух лет.

В ходе эксперимента ученые смешали клетки один год с двухнедельными тканями, создав искусственную химеру. Старшие элементы заставили молодой материал мгновенно перепрыгнуть несколько месяцев эволюции и начать формировать зрелые нейроны.

Ученые заверили, что выращенные органоиды не обладают сознанием или высшими когнитивными функциями, ведь они не получают сенсорных сигналов из окружающего мира.

Реклама

Напомним, новое исследование ученых показало, что воспоминания могут сохраняться даже после масштабной перестройки мозга и потери более половины синаптических связей, участвующих в их кодировании.

Новости партнеров

Новости партнеров