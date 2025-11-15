Ученые впервые зафиксировали начало взрыва сверхновой

Сверхновую SN 2024ggi обнаружили 10 апреля 2024 года в галактике NGC 3621 / © Newsweek

Астрономы впервые увидели, как массивная звезда взрывается на ранней стадии своего коллапса.

Об этом сообщает Reuters.

Звезда, масса которой в 15 раз превышает массу Солнца, расположена в галактике NGC 3621, примерно в 22 миллионах световых лет от Земли в направлении созвездия Гидры.

Астрономам удалось зафиксировать момент, когда звездный материал впервые прорвал поверхность, предшествующую яркой вспышке. Взрыв вызвал деформацию звезды — вместо того, чтобы разорвать ее на части, он вытащил ее форму в вертикальную фигуру, похожую на оливку.

Наблюдения показали, что взрыв начался в области звездного ядра и обладал выраженной осевой симметрией — в отличие от многих теоретических моделей, которые предусматривали сферическую форму. Это открытие ставит под сомнение действующие модели коллапса массивных звезд и может изменить представление о том, как во Вселенной рождаются нейтронные звезды и черные дыры.

Напомним, астрономы совершили революционное открытие, получив первые визуальные доказательства уникального события во Вселенной. Эти данные свидетельствуют, что звезды могут «умирать» дважды, то есть взрываться сверхновой не один, а два раза.