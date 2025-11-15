- Дата публикации
Ученые впервые зафиксировали начало взрыва сверхновой
Уникальные наблюдения позволили увидеть самое начало взрыва массивной звезды, что раньше не удавалось сделать.
Астрономы впервые увидели, как массивная звезда взрывается на ранней стадии своего коллапса.
Об этом сообщает Reuters.
Звезда, масса которой в 15 раз превышает массу Солнца, расположена в галактике NGC 3621, примерно в 22 миллионах световых лет от Земли в направлении созвездия Гидры.
Астрономам удалось зафиксировать момент, когда звездный материал впервые прорвал поверхность, предшествующую яркой вспышке. Взрыв вызвал деформацию звезды — вместо того, чтобы разорвать ее на части, он вытащил ее форму в вертикальную фигуру, похожую на оливку.
Наблюдения показали, что взрыв начался в области звездного ядра и обладал выраженной осевой симметрией — в отличие от многих теоретических моделей, которые предусматривали сферическую форму. Это открытие ставит под сомнение действующие модели коллапса массивных звезд и может изменить представление о том, как во Вселенной рождаются нейтронные звезды и черные дыры.
Напомним, астрономы совершили революционное открытие, получив первые визуальные доказательства уникального события во Вселенной. Эти данные свидетельствуют, что звезды могут «умирать» дважды, то есть взрываться сверхновой не один, а два раза.