Ученые впервые зафиксировали разворачивающуюся космическую драму на протяжении веков
Астрономы впервые так детально проследили движение ударных волн сверхнового типа Ia, разразившегося еще в 1604 году.
NASA опубликовало видео, показывающее космическую драму, разворачивающуюся на протяжении веков.
Об этом сообщает Science Alert.
Начиная с 1604 года, когда астрономы по всему миру зафиксировали появление на небе новой звезды, человечество наблюдало за ее эволюцией.
Сейчас астрономы знают, что это была не новая звезда, а смерть белого карлика, разразившегося сверхновой. Остатки звезды образовали облако, которое продолжает расширяться и сегодня.
Видео состоит из снимков сверхнового остатка, сделанных в 2000, 2004, 2006, 2014 и 2025 годах.
Новое рентгеновское видео демонстрирует, как остатки сверхновой Кеплера продолжают эволюционировать спустя более четырех столетий после взрыва.
