Ученые впервые зафиксировали разворачивающуюся космическую драму на протяжении веков

С помощью рентгеновской обсерватории NASA «Чандра» было собрано 25 лет наблюдений / © pexels.com

NASA опубликовало видео, показывающее космическую драму, разворачивающуюся на протяжении веков.

Об этом сообщает Science Alert.

Начиная с 1604 года, когда астрономы по всему миру зафиксировали появление на небе новой звезды, человечество наблюдало за ее эволюцией.

Сейчас астрономы знают, что это была не новая звезда, а смерть белого карлика, разразившегося сверхновой. Остатки звезды образовали облако, которое продолжает расширяться и сегодня.

Видео состоит из снимков сверхнового остатка, сделанных в 2000, 2004, 2006, 2014 и 2025 годах.

Новое рентгеновское видео демонстрирует, как остатки сверхновой Кеплера продолжают эволюционировать спустя более четырех столетий после взрыва.

