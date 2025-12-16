Ученые впервые засняли неизвестный вид кальмара, который закапывается в дно океана (видео)

Кальмар / Иллюстративное фото / © flickr.com

На невероятной глубине 4100 м ученые впервые зафиксировали на видео плетевидного кальмара, который закапывается в ил для маскировки. Это ранее неизвестное поведение бросает вызов представлениям о жизни в абиссальной зоне Тихого океана. Исследователи предполагают, что моллюск использует такую стратегию либо для защиты от хищников, либо для охоты.

Об этом сообщает iflscience.

На глубине около 4100 м под поверхностью океана ученые зафиксировали уникальное поведение, которое ранее не наблюдали среди глубоководных головоногих. Неизвестный науке вид плетевидного кальмара погружал голову в илистое дно, тогда как его щупальца оставались торчать вверх — прямые и неподвижные, как палочки для еды.

Ученые пока не могут точно объяснить назначение такого необычного поведения у еще неописанного вида. Они предполагают, что это может быть способ маскировки, который помогает кальмару сливаться с типичными элементами дна — в частности со стеблями губок или трубками морских червей — и оставаться незамеченным для хищников.

Существует и другое предположение: закапываясь в грунт, кальмар может создавать засаду, привлекая опрометчивых ракообразных, которых впоследствии легко захватывает.

Подобные стратегии сокрытия в целом характерны для головоногих моллюсков. Осьминоги и каракатицы давно известны способностью менять форму и цвет для маскировки, а некоторые океанические кальмары также демонстрируют похожие приемы. Впрочем, случай с полным погружением головы в грунт впервые был задокументирован именно у глубоководного представителя этой группы.

«Это исследование обнаруживает поведение прикрывания илом, маскарада и агрессивной мимикрии, которые ранее не были задокументированы для глубоководных головоногих. Мы предполагаем, что это поведение является формой камуфляжа, которая сочетает маскарад и агрессивную мимикрию как биологический субстрат, что также является новым для этого харизматического таксона», — пишут авторы исследования.

Съемку удалось осуществить с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата в центральной части Тихого океана в рамках научного проекта SMARTEX. Экспедиция изучает потенциальное влияние глубоководной добычи полезных ископаемых на морские экосистемы и сосредоточена на зоне Кларион — Клиппертон в северо-восточном Тихом океане — регионе, который привлекает внимание горнодобывающих компаний из-за значительных залежей редких минералов.

Последствия такой добычи на больших глубинах до сих пор остаются предметом научных дискуссий. Исследования вроде SMARTEX призваны выяснить не только возможное влияние на морские экосистемы, но и продолжительность их восстановления и масштаб потенциальных изменений.

Как свидетельствует это открытие, знания человечества о жизни в абиссальной зоне остаются крайне ограниченными. Вместо того чтобы быть безжизненной темной пустотой, эта часть океана оказывается сложной и насыщенной средой, которую мы только начинаем познавать.

Склонность кальмара к сокрытию также намекает на то, что жизнь на таких глубинах может быть значительно разнообразнее и многочисленнее, чем считалось ранее, а биоразнообразие этой экосистемы — существенно недооцененным.

«Наше открытие также демонстрирует, насколько мало мы до сих пор знаем о многообразии, распространении и жизненном цикле абиссальных таксонов, особенно в северо-восточной части Тихого океана, где большинство знаний основывается исключительно на визуальных съемках морского дна. Кроме того, способность к самозамаскированию помогает объяснить редкость наблюдений кальмаров и свидетельствует о том, что их реальная численность и разнообразие могут быть недооценены, а структура донных отложений может влиять на их распространение», — говорится в выводах исследования.

