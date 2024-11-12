Ученые выдвинули новую радикальную теорию происхождения Луны

Исследование показывает, что так называемая теория столкновения может оказаться неверной, отмечают ученые.

Ученые выдвинули новую шокирующую теорию происхождения Луны.

Об этом пишет The Daily Mail.

Несмотря на то, что Луна является самым близким соседом Земли, ученые пытались разгадать тайну происхождения этой планеты на протяжении сотен лет.

С 1980-х годов эксперты предполагали, что Луна образовалась в результате взрывного столкновения с протопланетой Тея в начале истории Земли.

Также читайте Полет на орбиту Луны задерживается: отчет NASA раскрыл ряд проблем

Но теперь исследование показывает, что эта так называемая теория столкновения может быть неверной.

"Вместо этого исследователи из Университета штата Пенсильвания говорят, что Земля могла аккуратно схватить Луну, когда тот дрейфовал мимо, в процессе, который называется захватом двоичного обмена. Эта радикальная теория предполагает, что Луна могла начать жизнь как одна из частей "земной двойной системы" – пары скалистых объектов, обращающихся друг против друга, – отмечают ученые. – Когда эта пара прошла в пределах притьяжения Земли, Луна была выведена на орбиту, а второе тело катапультировалось в космос".

Ведущий исследователь профессор Даррен Уильямс говорит: "Никто не знает, как образовалась Луна. За последние четыре десятилетия у нас была одна теория, как произошла Луны. Теперь у нас их две".

Напомним, под поверхностью Луны обнаружили неожиданное движение.

Высадка на Луну или ложь века? Как американскую миссию "Аполлон" обвязали конспирологией

Читайте также: