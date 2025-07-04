Сколько измерений во времени / © unsplash.com

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В своих исследованиях он выдвигает смелую идею: самое время, а не пространство является основной базой, на которой держится структура Вселенной. При этом пространственные координаты рассматриваются как производные более глубинной, многомерной временной реальности. Хотя эта концепция кардинально отличается от привычных нам представлений, она обладает надежной научной поддержкой, о чем сообщает издание IFLScience.

Идея многомерного времени не совершенно новая — подобные гипотезы уже возникали в физике, однако преимущественно оставались чисто теоретическими математическими моделями. Уникальность подхода Клеточки заключается в его связи с реальными экспериментальными наблюдениями. В частности он продемонстрировал, что расчетные значения масс некоторых фундаментальных частиц, таких как электрон и топ-кварк, по его модели совпадают с полученными в экспериментах данными. Эти совпадения придают его теории веские основания для дальнейшего изучения и практического применения.

Согласно этой модели, три оси времени образуют фундаментальное основание, на котором строится пространственное измерение. Одно из этих временных направлений соответствует обычному линейному течению времени, тогда как два других открывают возможность существования параллельных вариантов одного и того же события. Это напоминает идеи мультивселенных по научной фантастике, но здесь они получают реальную физическую основу.

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По словам Клетечки, дополнительные временные измерения становятся заметны только в экстремальных условиях — на квантовом уровне или в масштабах космоса, что объясняет их отсутствие в повседневном опыте. Впрочем, их влияние может проявляться посредством небольших отклонений между скоростью света и гравитационными волнами. Исследователь считает, что такие аномалии могут быть обнаружены в ближайшее время в рамках современных и будущих экспериментов.

Еще одним важным преимуществом этой новой модели является сохранение логики причинно-следственных связей. Несмотря на то, что три временных измерения могут порождать сложную и многомерную последовательность событий, в теории Клетечки принцип — причина всегда предшествует следствию — остается незыблемым. Это устраняет одну из ключевых проблем, которая часто возникает в других схожих гипотезах, где из-за сложности временных структур появлялись парадоксы.

Если эта концепция найдет экспериментальное подтверждение, она может стать значительным шагом вперед на пути к долгожданному объединению квантовой механики с гравитацией — важнейшей цели, которую пытаются добиться физики уже десятилетиями.