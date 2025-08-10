Ученые выдвинули новые теории происхождения темной материи во Вселенной

Темная материя / © iz.com.ua

По новым гипотезам физика Стефано Профумо, темная материя могла сформироваться или в «зеркальной» Вселенной, или же из квантового излучения космического горизонта во время ранних фаз космического развития.

Об этом сообщает сайт университета Санта-Крус.

Многие свидетельства подтверждают существование темной материи — загадочного вещества, которое составляет примерно 80% всей материи во Вселенной. Ее гравитационное воздействие помогает удерживать галактики вместе и объясняет их вращение. Однако происхождение темной материи и ее состав остаются загадкой для ученых, которые продолжают искать ответы на эти вопросы.

Первая гипотеза Стефано Профумо предполагает существование скрытой «зеркальной» Вселенной, имеющей свои частицы и силы. В этом параллельном мире в раннем космосе могли образоваться очень плотные объекты, похожие на черные дыры, которые и составляют темную материю. Здесь действуют темные кварки и глюоны, образующие темные барионы, которые при определенных условиях могут коллапсировать в миниатюрные, но стабильные черные дыры.

Эти объекты имеют массу чуть больше планковской, и, если их достаточно, они могут объяснить всю темную материю. Поскольку взаимодействуют только через гравитацию, такие черные дыры остаются незамеченными современными детекторами, но влияют на структуру Вселенной.

Вторая идея базируется на квантовом излучении, которое возникло во время быстрого расширения Вселенной вскоре после Большого взрыва. Согласно этой теории, на границе наблюдаемого космоса в период интенсивной инфляции могли формироваться частицы темной материи из-за квантовых эффектов.

Они не зависят от сложных взаимодействий, а лишь от гравитации и стабильности этих частиц. Это позволяет предположить существование широкого спектра масс темной материи без дополнительных допущений.

Обе модели опираются на современные физические теории и открывают новые пути понимания происхождения темной материи, соединяя микромир элементарных частиц с масштабами космоса.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые разработали новый способ обнаружения темной материи, наблюдая ее слабое влияние на свет. Этот механизм они окрестили «эффектом абажура», потому что темная материя может действовать как завеса, которая затемняет отдаленные звезды.