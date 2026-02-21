Ученые вырастили в лаборатории мозги: чем все закончилось

Исследователи вырастили клетки мозга в лаборатории / © Credits

Ученые вырастили в лаборатории несколько образцов тканей головного мозга, показавших результат.

Об этом сообщает Science Alert.

В новом исследовании ученые использовали задачи о тележке и шесте для проверки возможностей органоидов мозга.

Органоиды вырастили из стволовых клеток мыши. Они культивировались таким образом, чтобы образовывать небольшие скопления кортикальной ткани, способной передавать нейронные сигналы. Эти органоиды не столь сложны и умны, чтобы иметь самостоятельное мышление. Однако они способны отправлять и принимать сигналы и изменять внутренние связи под влиянием внешней стимуляции.

Эксперимент проводили с использованием виртуальной тележки-шеста. Различные схемы электрической стимуляции сигнализировали о направлении и степени наклона шеста. Реакции органоидов затем интерпретировали как силы, направленные влево или вправо для перемещения тележки и противодействия колебаниям.

Ключевым выступало условие адаптивности. Если производительность в течение 5 попыток снижалась по сравнению со средним показателем последних 20 попыток, система посылала короткий импульс высокочастотной стимуляции. Алгоритм корректировал, какие нейроны получали эти импульсы в зависимости от того, сопровождались ли до этого аналогичные схемы стимулирования улучшенным управлением.

«Можно представить это как искусственного тренера, который говорит: „Ты делаешь это неправильно, немного подкорректируй вот так“. Мы учимся, как лучше подавать ему эти тренерские сигналы», — отметил исследователь Эш Роббинс.

Отметим, что проблемы человеческого мозга остаются предметом постоянных исследований ученых со всего мира.