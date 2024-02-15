Ученые вырастили в лаборатории рис с говядиной: что известно об экспериментальной пище

Авторы говорят, что он может стать более устойчивым источником белка и хвалят их "приятный и новый вкус".

Ученые вырастили экспериментальный рис с говядиной, покрыв традиционные рисовые зерна рыбьим желатином и засеяв их стволовыми клетками скелетных мышц и жира, которые затем выращивали в лаборатории.

Об этом пишет The Guardian.

После культивирования риса с мышцами, жиром и желатином в течение 9-11 дней зерно содержало мясо и жир, в результате чего конечный продукт, по мнению исследователей, мог стать питательной и ароматной пищей.

Профессор Джинки Хонг, руководивший работой в Университете Йонсей в Южной Корее, приготовил и отведал рис, выращенный на говядине, который, как он надеется, станет более доступным источником белка, чем традиционная говядина, с гораздо меньшим углеродным следом.

"После приготовления рис сохраняет свой традиционный внешний вид, но обладает уникальным сочетанием ароматов, в частности, легкой ореховой ноткой и нотками умами, которые характерны для мяса", — сказал Хонг. "Хотя он не точно повторяет вкус говядины, он предлагает приятный и новый вкус. Мы попробовали его с разными добавками, и он хорошо сочетается с разными блюдами".

Рис является преимущественно углеводом с меньшими частями белков, жиров, витаминов и минералов, пишут ученые в журнале Matter. Интеграция животных клеток в черты позволяет "обеспечить достаточное количество продовольствия", отмечают они, создавая "новую полноценную пищу".

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Гибридный рис более хрупок, чем мягкий и липкий традиционный рис, но он содержит на 8% больше белка и на 7% больше жира. Рис с большим количеством мышечных клеток имел запах говядины и миндаля, в то время как рис с большим количеством животного жира пахнул больше сливками, сливочным маслом и кокосовым маслом.

По расчетам ученых, гибридный рис может сделать производство продуктов питания более устойчивым. Они пишут, что при производстве 100 г говяжьего белка выделяется около 50 кг углекислого газа, а при производстве 100 г гибридного белка риса выделяется менее 6,27 кг газа. Гибридный рис также должен быть более доступным, добавляют они, и стоит около 2,23 доллара за кг по сравнению с 14,88 доллара США за кг говядины.

Исследователи считают, что гибридный рис не только сделает продукты питания более устойчивыми и доступными, но и может улучшить запасы продовольствия в столкнувшихся с голодом регионах, а также служить как паек для астронавтов и военных.

Ученые вырастили рис с говядиной / Фото: Yonsei University

Для первых экспериментальных партий гибридного риса исследователи взяли мышечные и жировые клетки крупного рогатого скота хана, забитого на местной скотобойне. Но команда изучает стабильные запасы клеток, которые можно будет поддерживать в лаборатории без использования дополнительных животных. По словам Хонга, будущие версии риса могут содержать другие виды мяса или рыбы, чтобы удовлетворить разные вкусы и потребности в питательных веществах.

Работа получила неоднозначную оценку независимых экспертов. Профессор Ханна Туомисто, исследующая устойчивые продовольственные системы в Хельсинкском университете, сомневается, что рис повлияет серьезно. По ее словам, конечный продукт содержал 4,8 г культивированных говяжьих клеток на кг риса, то есть только 0,5% составляло мясо и 99,5% рис. "Продукт по-прежнему представляет собой в основном рис и будет использоваться для замены риса или других источников углеводов в пище", — сказала она. "Для замены мяса процент белка в конечном продукте должен быть выше".

Но Нил Уорд, профессор сельского и регионального развития в Университете Восточной Англии, сказал, что гибридный рис открывает новые перспективы: "Это направление исследований обещает в будущем разработку более здоровых и благоприятных для климата диет".

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