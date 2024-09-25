Ученые вырастили вымершее дерево из семени возрастом 1000 лет: его целебные свойства упомянуты в Библии

Загадочное дерево содержит вещества, которые обладают противовоспалительными и противораковыми свойствами, а также выводят токсины и способствуют омоложению.

Древнее семя, которое нашли в пещере посреди Иудейской пустыни, к удивлению проросло и за 14 лет превратилось в 3-метровое дерево. Ученые считают, что это вымерший вид дерева, о целебном бальзаме из смолы которого есть несколько упоминаний в Библии.

Об этом пишет Communications Biology.

Загадочную семечку нашли еще в 80-х годах прошлого века и дали ей условное название Sheba. За 20 лет исследований ученые выяснили, что этот зародыш жизни появился на свет между 993 и 1202 годами нашей эры и может являться плодом популяции деревьев, которая существовала в Южном Леванте, но давно исчезла или была уничтожена.

Несмотря на почтенный возраст крохи, ученые решили попытаться вырастить ее и высадили в 2010 году. Теперь, когда загадочное растение стало взрослым деревом, исследователи подробно изучат его свойства и химический состав.

Согласно гипотезе ученых, это дерево может быть источником библейского целебного экстракта "tsori", упоминаемого в библейских книгах Бытия, Иеремии и Иезекииля.

"Идентичность библейского tsori, который можно перевести как "бальзам", долгое время была открыта для дискуссий", — отметили исследователи.

Они уже определили, что Sheba принадлежит к роду Коммифора (Commiphora) семейства мирровых и ладанных (Burseraceae), но пока неясно, что это за вид. Установить это возможно после того, как дерево зацветет.

Химический анализ загадочного дерева показал, что растение обладает уникальными целебными свойствами. В его листьях и смоле обнаружили биологически активные соединения с противовоспалительными и противораковыми свойствами. Его стебли и листья содержат сквален — маслянистое вещество с антиоксидантными свойствами, которое также способствует омоложению кожи.

Напомним, новое научное исследование установило странную связь, которая на первый взгляд не очевидна: исчезновение динозавров привело к появлению виноградных лоз, а значит, и сделало возможным создание вина. Исследование основывается на недавно найденной окаменевшей виноградной косточке, возраст которой, по оценкам ученых, составляет не менее 60 миллионов лет.

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