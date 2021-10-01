Ученые выяснили, чем на самом деле пахнет космос

Ученые выяснили, чем на самом деле пахнет космос

В аромате космоса можно уловить нотки жареного стейка или чего-то горелого.

Как утверждают ученые, запах в космосе напоминает сочетание горячего металла, дизельного топлива и барбекю.

Об этом пишет Popular Science.

"Виновниками" такого запаха являются вонючие соединения, которые называются полициклическими ароматическими углеводами.

"Эти молекулы есть у всей Вселенной. И они в космосе в больших количествах, появляясь из комет, метеоритов и космической пыли", — сказал ученый Луис Алламандола из Исследовательского центра Эймса.

Человек не способен непосредственно почувствовать запах космоса, в конце концов, это вакуум, и если астронавты попытаются это сделать, они просто умрут. Но когда астронавты за пределами МКС, вонючие соединения оседают на их костюмах и попадают обратно на станцию.

После выхода в открытый космос астронавты сообщают о запахе гари или жареного стейка.

Как объясняет Алламандола, наша Солнечная система имеет резкий запах из-за того, что в ней много углерода и мало кислорода. А вот богатые кислородом звезды имеют ароматы, напоминающие гриль на древесном угле.

Напомним, ранее двое астрономов-любителей зафиксировали яркую вспышку на поверхности Юпитера, который, очевидно, стал следствием столкновения крупнейшей планеты Солнечной системы с неизвестным космическим объектом.

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