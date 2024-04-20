Ученые выяснили, что человеческий организм долго сохраняет память о пережитой боли

Человеческий организм сохраняет в макрофагах "воспоминания" о боли, которую человек испытал в раннем возрасте, что становится одним из основных элементов иммунной системы.

Об этом сообщает MedicalXpress со ссылкой на исследование, опубликованное в Cell Reports.

В сообщении указывается, что ученым из Детского центра Цинцинатти удалось выяснить механизм "запоминания".

Сообщается, что ответные мины на боль происходят в клетках макрофагов, которые играют решающую роль в иммунной системе. Ученые говорят, что более интенсивные реакции наблюдаются среди женщин.

Проведение исследований показало, что мыши-самцы, пережившие травмирование в раннем возрасте, демонстрируют такие же эпигенетические изменения, как и самки, но их "память" не столь продолжительна. У самок эффект наблюдался более 100 дней после травмы.

Разрезы, которые делали ученые, были спровоцированы стволовыми клетками костного мозга и генерировать "подготовленных" для более интенсивной реакции макрофаги – это и усиливало чувство боли.

"Для нас было неожиданностью увидеть, как единственное локальное повреждение столь резко изменило системный эпигенетический/транскриптомный (характерный для реакции, вызванной полным набором мРНК организма – ред.) ландшафт макрофагов", – говорит заместитель директора Центра исследования детской боли в Цинциннате Майкл Янковски.

Дальнейшее исследование показало, что изменения, происходящие в гене под названием p75NTR, можно обнаружить в клетках макрофагов человека. Для них соответствующий временной промежуток "памяти" должен составлять от 10 до 15 лет.

Ученые также смогли заблокировать рецептор p75NTR у молодых мышей, что притупило способность макрофагов передавать информацию сенсорным нейронам. Как следствие, это предотвратило интенсивной реакции на повторную боль. Однако до сих пор неизвестно, безопасны ли такие методы для людей.

Это открытие подчеркивает фундаментальные различия между еще развивающейся генетической активностью иммунной системы новорожденного и зрелой системы взрослых.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые обнаружили "смертоносные бактерии-вампиры", которые жаждут человеческой крови.

Кроме того, мы ранее информировали, что ученые назвали вероятный настоящий цвет инопланетян.

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