Ученые выяснили, что чувствует кенгуренок в сумке у матери

Детеныш остается внутри сумки до пяти месяцев.

Детеныш кенгуру остается внутри сумки примерно от четырех с половиной до пяти месяцев, прежде чем начать исследовать внешний мир.

Что внутри сумки мамы-кенгуру, рассказал Рик Шварц, инспектор по уходу за животными и национальный представитель зоопарка Сан-Диего в интервью Live science.

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"Думайте о сумке кенгуру как о толстовке с капюшоном, одетой задом наперед. Капюшон толстовки – это мешочек, а завязки – мышцы матери, которые она использует, чтобы открывать и закрывать его. Если она этого захочет, он немного откроется", – сказал Шварц.

Внутренняя часть сумки имеет текстуру кожи кенгуру, но без шерсти. Она мягкая и сравнима с кожей на внутренней стороне запястья человека. Сумка очень теплая внутри, ее температура такая же, как температура тела мамы: около 105 градусов по Фаренгейту (40,5 градусов по Цельсию).

По словам Шварца, детеныш остается внутри сумки примерно от четырех с половиной до пяти месяцев, прежде чем начать исследовать внешний мир. В этом возрасте он всегда остается рядом со своей матерью и возвращается в ее сумку. В последующие несколько месяцев кенгуру начинает исследовать все дальше и дольше. Детеныш отлучается от груди между 10 и 12 месяцами, после чего он больше не прыгает обратно в сумку к маме.

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