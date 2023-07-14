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Ученые выяснили, что породило тепловую волну "Цербер", убивающую людей

Ученые выяснили, что породило тепловую волну "Цербер", убивающую людей

На юге Европы начинается аномальная жара / Фото: Associated Press

Рекордная жара является результатом изменения климата.

Мощная теплая волна, получившая название "Цербер" (Cerberus), установилась в Европе, заставляя такие города как Рим, Болонья и Флоренция, объявить красный уровень опасности.

Об этом пишет DailyMail.

По словам экспертов, несмотря на рекордные показатели жары, на следующей неделе жара в Европе усилится еще больше. Ожидается, что в некоторых частях Испании, Франции, Греции, Хорватии и Турции температура превысит 40 градусов Цельсия. В то же время в Италии температура может достигнуть 48,8 градуса.

Ученые объясняют такую жару сразу тремя факторами: Эль-Ниньо, антициклоном и изменением климата.

"Европа не слишком подвержена влиянию Эль-Ниньо напрямую, поэтому антициклон и изменение климата являются основными причинами стабилизированной жары", — говорит преподаватель кафедры изменения климата в Университете Сассекса доктор Мелисса Лазенби.

Существующая волна тепла охватывает некоторые районы юга Европы и северо-запада Африки. Но основной удар зноя придется на итальянские острова Сардиния и Сицилия, где температура поднимется до 48,8 градусов.

"Нет никаких сомнений в том, что решающим фактором, стоящим за такой тенденцией, являются выбросы углекислого газа вследствие сжигания ископаемого топлива. Пока мы не сократим выбросы, такие экстремальные явления, как волны рекордной жары, которые мы наблюдаем в Европе, будут становиться все больше и больше. обычными", — говорит доктор Лесли Мабон из Университета Опен.

Напомним, в европейских странах на побережье Средиземного моря начинается самая сильная жара за лето 2023 года.

Первой жертвой "Цербера" оказался 44-летний мужчина, погибший, работая на улице в Лоде, недалеко от Милана.

Температурным максимумом для Европы остается показатель 48.8 °C, зарегистрировавшийся в августе 2021 года возле города Сиракузы на итальянские Сицилии.

По оценкам специалистов, во время рекордно жаркого лета для Европы в прошлом году из-за жары погибли более 61 тысячи человек.

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