Ученые выяснили, что приведет к гибели человечества: это не изменение климата

Ядерная война / © Pixabay

Билл Гейтс заявил, что изменение климата «не приведет к гибели человечества», однако эксперты предостерегают: настоящие угрозы цивилизации — это ядерная война и искусственно созданные биологические угрозы.

Об этом пишет Daily Mail

Основатель Microsoft, который потратил значительные средства на борьбу с изменением климата, отметил, что мировым лидерам стоит сосредоточиться на других глобальных проблемах. «Люди смогут жить и процветать в большинстве уголков Земли в ближайшем будущем», — написал он в открытом письме накануне саммита ООН COP30 в Бразилии. В то же время 70-летний миллиардер признает, что климатические изменения особенно сильно ударят по бедным странам.

Однако ученые, изучающие экзистенциальные риски для человечества, убеждены, что главная угроза не в климате, а в собственных технологических и военных достижениях человека. Наиболее опасными, по их мнению, являются:

Ядерная война

Доктор Рис Крилли, эксперт по международным отношениям Университета Глазго, отмечает: «Ключевая разница во времени: изменение климата разворачивается десятилетиями, а ядерная война может уничтожить цивилизацию за несколько часов». Даже «небольшая» ядерная конфронтация с использованием 100 боеголовок может вызвать глобальный голод и смерти примерно двух миллиардов людей в течение первых двух лет. А масштабная война с более чем 12 000 боеголовок может стать катастрофой для всего человечества.

Искусственно созданные биооружия

С 1973 года, когда впервые были созданы генетически модифицированные бактерии, человечество постепенно наращивает способность создавать смертоносные патогены. Благодаря развитию искусственного интеллекта, создание биологического оружия стало еще проще, что делает такие риски доступными даже для террористических групп или отсталых государств. Пожары в лабораториях или случайные утечки могут спровоцировать пандемию, превышающую любые предыдущие природные эпидемии.

Другие угрозы

Специалисты также отмечают риски от мощных искусственных интеллектов, природных катастроф, падения астероидов и непредсказуемых геополитических кризисов.

Исследователи утверждают, что климатические изменения, хотя и не являются прямой причиной вымирания человечества, создают дополнительную нестабильность. Дефицит ресурсов, засуха, наводнения и рост миграционных потоков могут стать катализатором конфликтов и эскалации между государствами, особенно обладающими ядерным оружием. «Климатические изменения могут обострять напряженность между ядерными державами, поскольку кризисы, вызванные засухой, наводнениями или нехваткой продовольствия, легко могут сочетаться с существующими геополитическими проблемами», — объясняет доктор Крилли.

Некоторые исследователи отмечают, что искусственно вызванные пандемии и технологические оружия становятся более реальной угрозой, чем природные катастрофы. Однако изменение климата тоже может быть критическим, поскольку оно стимулирует конфликты, экономическую нестабильность и глобальные риски.

Несмотря на заверения Билла Гейтса, что человечество способно адаптироваться к изменению климата, ученые подчеркивают, что самой серьезной угрозой для цивилизации остаются ядерная война и искусственно созданные биологические угрозы, тогда как изменение климата может лишь усилить эти риски.

