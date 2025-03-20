Ученые выяснили, что происходит в мозгу мужчины во время секса

Ученые наконец-то получили ответ, что именно происходит в мозгу мужчины во время секса, проанализировав мозговую активность мышей во время спаривания.

Как передает Daily Mail, их анализ показывает, что во время секса в мужском мозге происходит "сложный танец", в котором участвуют два химических вещества. И именно этот танец контролирует течение полового акта вплоть до эякуляции.

Хотя в этом исследовании участвовали только мыши, ученые отмечают, что участки мозга и системы нейромедиаторов, отвечающие за сексуальную функцию, схожи и у мужчин. И в будущем полученные результаты могут проложить путь к лечению мужчин с преждевременным семяизвержением.

"Я считаю, что наше исследование открыло двери для разработки клинических методов лечения", – сказал Ай Миясака, докторант Университета Цукубы в Японии и первый автор исследования.

Хотя сексуальное поведение широко изучалось и раньше, к этому времени большинство исследований были сосредоточены на инициации секса. Однако происходящее в мозге во время других фаз – возбуждение, введение пениса во влагалище и эякуляцию – до сих пор оставалось загадкой.

"Сексуальное поведение – это сложная последовательность событий", – объясняет старший автор исследования Цинхуа Лю из Национального института биологических наук в Пекине.

В новом исследовании ученые изучали мозговую активность самцов мышей на протяжении всей серии действий, связанных с сексом. Команда вводила флуоресцентные сенсоры в ядро – участок мозга, играющий роль в вознаграждении. Оптическое волокно загоралось, если мозг высвобождал дофамин – химическое вещество, часто ассоциирующееся с удовольствием – и ацетилхолин – нейромедиатор, регулирующий дофамин.

Результаты показали сложный танец между двумя химическими веществами на каждом этапе.

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Перед возбуждением мозг мышей-самцов начинал "ритмично" выделять ацетилхолин. Приблизительно через шесть секунд мозг также начал выделять дофамин.

Затем, когда самец вводил свой пенис во влагалище самки мыши, высвобождение ацетилхолина и дофамина колебалось по времени с толчками мыши.

Наконец, у самцов, достигших эякуляции, высвобождение дофамина значительно замедлялось, а затем быстро росло при переходе к эякуляции.

"Исследование выявило динамику того, как разные химические вещества работают вместе в мозге, чтобы регулировать переходы через разные стадии мужского сексуального поведения", — говорит доктор Лю.

По мнению исследователей, мыши и люди имеют разное сексуальное поведение, но их участки мозга и нейромедиаторы могут быть похожими.

Они предполагают, что это исследование может дать новые ключи к лечению сексуальной дисфункции, в частности, преждевременной эякуляции, которой страдают от 20 до 30 процентов сексуально активных мужчин.

"Мы ожидаем, что наши выводы станут отправной точкой для более сложных исследований молекулярных и нейронных механизмов, регулирующих время эякуляции, а также для потенциальной разработки новых методов лечения сексуальных дисфункций у людей", — подытожили они в своем исследовании, опубликованном в журнале Neuron.

Напомним, ученые обнаружили связь между сексом и риском заболевания раком. Рак шейки матки ежегодно уносит жизни тысяч женщин в мире.

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