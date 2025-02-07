Ученые выяснили, что произойдет, если астронавт эякулирует в космосе

Пока что ни один человек официально не занимался сексом в космосе.

Во время пребывания на Международной космической станции (МКС), которое может длиться месяцами, астронавты проводят свое свободное время, делая многое из того, что делают люди на Земле. В этой связи возникает вопрос: занимаются ли астронавты мастурбацией или сексом в невесомости.

NASA не выдало никаких строгих указаний по поводу "времени наедине", хотя командиры заявляли, что они не разрешают половые отношения на МКС. Теперь двое ученых выяснили, что произойдет, если астронавт эякулирует в космосе, пишет Daily Mail.

Историк секса, доктор Эсме Луиза Джеймс, и эксперт по искусственному интеллекту, доктор Мэтт Агню, обратились к концепции сохранения импульса, чтобы понять, что произойдет, если "мужская ракета взорвется в космосе".

Согласно расчетам пары, эякуляция будет толкать астронавта обратно со скоростью около двух метров в час. Это может стать стимулом для астронавтов, которые надеются быть более оживленными во время будущих миссий на Марс.

Доктор Адам Уоткинс, доцент кафедры репродуктивной физиологии и физиологии развития Ноттингемского университета ранее сказал: "Секс в космосе физически возможен, но это будет не так легко, как здесь, на Земле".

Джеймс и Агню использовали фундаментальную концепцию физики, известную как "сохранение импульса". Мэтт Агню пояснил: "Закон сохранения импульса говорит, что суммарный импульс двух или более тел в системе будет оставаться неизменным. Это означает, что масса, умноженная на скорость эякулята, будет равна массе, умноженной на скорость мужчины".

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По оценкам пары, средний объем эякулята составит около одной чайной ложки, а его плотность – около одного грамма на миллилитр. Тем временем средняя скорость эякуляции, по словам ученых, составляет ошеломляющие 45 км/ч.

"Мы умножаем массу на скорость, и это дает нам импульс эякулята", — говорит доктор Агню.

Чтобы сохранить импульс и подчиниться фундаментальным законам физики, скорость мужчины, умноженная на его массу, также должна быть равна этому числу.

"Скажем, среднестатистический мужчина весит 70 килограммов. Это означает, что скорость должна быть равна 0,000562 метра в секунду", — пояснил доктор Агню.

Простыми словами это означает, что эякуляция заставит астронавта двигаться назад со скоростью около двух метров в час.

"Насколько это быстро? Приблизительно со скоростью средней садовой улитки", — пошутил доктор Агню. "Итак, если вы когда-нибудь окажетесь в вакууме космоса и захотите использовать эякулят как топливо, вы не будете двигаться очень быстро".

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Ни один человек никогда официально не занимался сексом в космосе, и отсутствие гравитации может осложнить это. Немецкий астронавт Ульрих Вальтер однажды в интервью предположил, что люди могут искать вдохновение в животном мире. Дельфины иногда прибегают к помощи третьего, чтобы столкнуть пару вместе и не дать им расплыться во время спаривания.

Уолтер предположил, что открытые астронавты также могли бы обратиться за помощью к другу, который помог бы им сблизиться. Кроме того, Пол Рут Вольпе, бывший специалист по биоэтике NASA, описал, как скромный ремешок на липучке может стать ответом: "Все на стенах космической станции покрыто липучками, так что вы могли бы воспользоваться этим, пристегнув одного партнера к стене. В этом пространстве нужно быть креативным".

Напомним, астронавтка NASA рассказала об ужасных последствиях пребывания в космосе в течение 8 месяцев. Суннита Уильямс утратила способность выполнять жизненно важные функции организма.

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