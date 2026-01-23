Ученые выяснили, что скрывается подо льдом в Антарктиде

Антарктида / © Pixabay

В новом исследовании ученые определили, как выглядит континент подо льдом — исследователи составили карту Антарктиды с беспрецедентной детализацией ландшафта.

Об этом сообщает Live Science.

Ученые подчеркнули, что этот подледный ландшафт долго оставался одной из наименее изученных планетных поверхностей во внутренней части Солнечной системы. Геологические особенности определяют движение льда снизу, формируя ледниковую поверхность, и более четкое представление об этом процессе может помочь ученым предсказать, как лед будет меняться в ответ на потепление.

Многое в ландшафте подо льдом оставалось непонятным, поскольку наземные и воздушные исследования в этом регионе проводить тяжело.

В новом исследовании ученые восполнили этот пробел, объединив спутниковые снимки поверхности ледяного покрова высокого разрешения с измерениями толщины льда и анализом движения льда, основанным на физике движения льда по скальной породе. Ученые интегрировали эти данные для создания карты топографии Антарктиды на льду в масштабе континента.

Полученная карта позволила выявить особенности рельефа, которые располагаются на глубине от двух до 30 километров под ледяным покровом, например русла рек, простирающихся на сотни километров. Раньше они были неизвестны или непонятны науке. Они могут являться следами ландшафта, существовавшего до того, как континент покрыл лед.

Карта также обнаружила резкие переходы между высокогорными и низменными районами, что указывает на тектонические границы. В одном регионе, где предыдущие аэрофотосъемки предполагали существование древнего речного ландшафта, покрытого льдом, ученые обнаружили глубокие долины под ним.

По словам ведущего автора исследования, доктора Хелен Окенден из Университета Гренобль-Альпы, они с коллегами обнаружили свидетельство существования тысяч ранее неизвестных холмов и хребтов. Ученые также утверждают, что новые карты некоторых скрытых горных хребтов Антарктиды стали более четкими, чем когда-либо ранее.

