Ученые выяснили, что защищает коренных африканцев от болезней: может ли это помочь в лечении

Туркана, Кения / © Фото из открытых источников

Международная группа ученых раскрыла генетическую адаптацию, которая защищает представителей кочевого народа туркана (Кения) от болезней почек, несмотря на их белковый рацион.

Это открытие, опубликованное в журнале Science, может открыть новые пути лечения заболеваний, связанных с функцией почек у людей по всему миру.

Генетическое отличие, избавляющее от подагры

Народ туркана, проживающего в экстремально засушливых регионах Кении, исторически питается преимущественно продуктами животного происхождения: мясом, молоком и кровью. Такой рацион содержит избыток белка, что обычно приводит к повышенному уровню мочевины, креатинина и высокому риску подагры и почечной недостаточности. Однако у туркана эти болезни встречаются редко.

Исследователи проанализировали геномы и маркеры заболеваний в крови 367 представителей народа туркана и выявили ключевые изменения в восьми участках генома. Одной из более важных является мутация в гене STC1.

Ген STC1 и экономия воды

Оказалось, что ген STC1 чрезвычайно активен в почках туркана. Этот ген отвечает за процесс реабсорбции - обратного поглощения воды из первичной мочи в канальцах почек, что позволяет организму вернуть до 25% жидкости, которую он должен потерять.

Активность STC1 стимулируется антидиуретическим гормоном (гормоном, противодействующим обезвоживанию), а также связана с регуляцией продуктов распада животных белков, таких как мочевина и креатинин. Эта адаптация объясняет, почему туркана могут потреблять до 80% животной пищи без повышения токсических уровней этих веществ в крови.

Следствие тысячелетней эволюции

Генетический анализ показал, что приспособление в гене STC1 начало закрепляться в популяции туркана примерно 7000 лет назад. Это время совпадает с периодом, когда климат в Восточной Африке стал значительно более сухим, и местное население перешло к кочевому скотоводству. Люди, имевшие это генетическое преимущество, лучше выживали в условиях засухи и нового рациона, что позволило закрепиться изменениям.

Обратная сторона адаптации

Ученые отмечают, что эта уникальная адаптация может иметь негативные последствия для представителей туркана, которые покинули кочевой образ жизни, переехали в города и начали питаться более типичной оседлой диетой.

Исследование подчеркивает, насколько быстро человеческий организм может адаптироваться к экстремальным условиям и дает надежду, что изучение механизмов гена STC1 поможет в разработке новых методов лечения хронических заболеваний почек.