Наука и IT
Ученые выяснили, что защищает коренных африканцев от болезней: может ли это помочь в лечении
Ученые обнаружили генетическую адаптацию у народа туркана, защищающую их почки от избытка белка.
Международная группа ученых раскрыла генетическую адаптацию, которая защищает представителей кочевого народа туркана (Кения) от болезней почек, несмотря на их белковый рацион.
Это открытие, опубликованное в журнале Science, может открыть новые пути лечения заболеваний, связанных с функцией почек у людей по всему миру.
Генетическое отличие, избавляющее от подагры
Народ туркана, проживающего в экстремально засушливых регионах Кении, исторически питается преимущественно продуктами животного происхождения: мясом, молоком и кровью. Такой рацион содержит избыток белка, что обычно приводит к повышенному уровню мочевины, креатинина и высокому риску подагры и почечной недостаточности. Однако у туркана эти болезни встречаются редко.
Исследователи проанализировали геномы и маркеры заболеваний в крови 367 представителей народа туркана и выявили ключевые изменения в восьми участках генома. Одной из более важных является мутация в гене STC1.
Ген STC1 и экономия воды
Оказалось, что ген STC1 чрезвычайно активен в почках туркана. Этот ген отвечает за процесс реабсорбции - обратного поглощения воды из первичной мочи в канальцах почек, что позволяет организму вернуть до 25% жидкости, которую он должен потерять.
Активность STC1 стимулируется антидиуретическим гормоном (гормоном, противодействующим обезвоживанию), а также связана с регуляцией продуктов распада животных белков, таких как мочевина и креатинин. Эта адаптация объясняет, почему туркана могут потреблять до 80% животной пищи без повышения токсических уровней этих веществ в крови.
Следствие тысячелетней эволюции
Генетический анализ показал, что приспособление в гене STC1 начало закрепляться в популяции туркана примерно 7000 лет назад. Это время совпадает с периодом, когда климат в Восточной Африке стал значительно более сухим, и местное население перешло к кочевому скотоводству. Люди, имевшие это генетическое преимущество, лучше выживали в условиях засухи и нового рациона, что позволило закрепиться изменениям.
Обратная сторона адаптации
Ученые отмечают, что эта уникальная адаптация может иметь негативные последствия для представителей туркана, которые покинули кочевой образ жизни, переехали в города и начали питаться более типичной оседлой диетой.
Исследование подчеркивает, насколько быстро человеческий организм может адаптироваться к экстремальным условиям и дает надежду, что изучение механизмов гена STC1 поможет в разработке новых методов лечения хронических заболеваний почек.