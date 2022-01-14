Ученые выяснили, что защитные маски делают людей более привлекательными: почему и наиболее привлекают внимание противоположного пола

Ученые выяснили, что защитные маски делают людей более привлекательными: почему и наиболее привлекают внимание противоположного пола

Наиболее привлекательными считаются мужчины в голубой медицинской маске.

Во время пандемии коронавируса было мало положительных моментов, но британские ученые обнаружили один. Так, исследователи выяснили, что мужчины и женщины выглядят более привлекательно, если маска закрывает нижнюю половину лица.

Об этом пишет издание The Guardian.

Ученые из Университета Кардиффа провели исследование, первая часть которого была осуществлена в феврале 2021 года, когда население привыкло носить маски. Тогда 43 женщин попросили оценить по шкале от 1 до 10 привлекательность изображений мужских лиц без маски, в обычной тканевой маске, синей медицинской маске и тех, кто держал простую черную книгу, закрывающую часть лица, обычно скрываемую под маской.

Участники сказали, что те, кто носит тканевые маски, были гораздо привлекательнее, чем те, у которых нет масок или чьи лица частично закрыты книгой. Но хирургическая маска, которая была обычной одноразовой, делала ее владельца еще более привлекательным. Интересно, что исследование, проведенное до пандемии, показало, что медицинские маски для лица наоборот снижают привлекательность, поскольку они ассоциируются с болезнью.

"Результаты противоречат исследованию до пандемии, где считалось, что маски заставляют людей думать о болезни, и человека следует избегать. Пандемия изменила нашу психологию в том, как мы воспринимаем людей, носящих маски. Когда мы видим, что кто-то носит маску, мы больше не думаем, что "тот человек болен, мне нужно держаться подальше", — сказал соавтор исследования и эксперт по лицам доктор Майкл Льюис из школы психологии Кардиффского университета.

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Кроме того, по его мнению, маски делают людей более привлекательными, поскольку они обращают внимание на глаза. Он сказал, что другие исследования показали, что прикрытие левой или правой половины лица также делает людей более привлекательными, отчасти потому, что мозг восполняет недостающие пробелы и преувеличивает общее влияние.

Было также проведено и второе исследование, в котором группа мужчин смотрела женщин в масках. Официальные результаты еще не опубликованы, но предварительно, они аналогичны предыдущим. Исследователи не просили участников рассказать о своей сексуальной ориентации.

"Наше исследование показывает, что лица считаются привлекательными, когда они закрыты медицинскими масками. Возможно, это связано с тем, что мы привыкли медицинские работники носить синие маски, а теперь ассоциируем их с людьми, занимающимися уходом или медицинскими профессиями. В то время, когда мы чувствуем себя уязвимыми, мы можем считать, что ношение медицинских масок успокаивает, и потому чувствуем себя более положительно по отношению к владельцу" , — уточнил Льюи.

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