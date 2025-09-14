Ученые выяснили, где в Солнечной системе может таиться жизнь

Солнечная система / © pixabay.com

Потенциальная жизнь в Солнечной системе вряд ли развита настолько, чтобы установить контакт. Исследователи уже определили несколько мест в нашей Солнечной системе, где могут быть следы биологических действий.

Об этом сообщает LiveScience.

Больше внимания традиционно привлекает Марс. Современные данные свидетельствуют, что сегодня Красная планета холодная пустыня, однако миллиарды лет назад на ее поверхности была жидкая вода. Марсоходы NASA Curiosity и Perseverance исследуют горные породы в поисках следов микробной жизни.

По словам профессора геологии Университета Флориды Эми Уильямс, по меньшей мере, один из образцов содержит признаки, которые могут быть индикаторами древней жизни.

Потенциальными очагами жизни считаются и ледяные спутники Сатурна и Юпитера. В частности, у Энцелада есть подповерхностный океан и выбрасывает в космос шлейфы воды, образцы которых уже исследовали во время миссии Cassini («Кассини»).

Спутник Юпитера Европа также привлекает большое внимание. Он покрыт льдом, под которым находится океан, который может поддерживать жизнь. В ближайшие годы этот мир будут исследовать миссии ESA Juice и NASA Europa Clipper, стартовавшие в 2023 и 2024 годах соответственно.

Еще один перспективный объект — Титан, спутник Сатурна с густой атмосферой и уникальным метановым циклом, похожий на цикл воды на Земле. Зонд Huygens («Гюйгенс») в 2005 году совершил посадку на его поверхность. Из исследований известно, что атмосфера Титана, вероятно, может создавать сложные молекулы, являющиеся «строительными блоками» для жизни.

Ранее ученые обнаружили новое доказательство возможной жизни на Марсе: под поверхностью планеты могут быть «карманы» с жидкой водой, в которой могла возникнуть жизнь.