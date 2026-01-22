Ученые выяснили, где во Вселенной сосредоточены самые большие запасы золота

Золото / © Pixabay

Происхождение золота и других драгоценных металлов долго оставалось одной из главных загадок астрофизики. Ученые знали, что обычные звезды не способны производить элементы тяжелее железа, однако только недавно появились убедительные доказательства того, где именно во Вселенной формируется золото, платина и уран.

Результаты исследований опубликованы в журнале Nature.

Главными хранилищами и источниками этих металлов являются столкновения нейтронных звезд – надплотных остатков массивных светил.

Во время катастрофических событий, которые астрофизики называют килоновыми, возникают экстремальные условия для образования тяжелых химических элементов.

Подтверждение этой теории учёные получили после наблюдения события GW170817. Тогда детекторы LIGO и Virgo впервые зафиксировали гравитационные волны от слияния двух нейтронных звезд. Анализ световой вспышки, описанный в журнале Science , показал характерные признаки синтеза золота и других тяжелых металлов. Именно поэтому такие события называют своеобразными "ювелирными фабриками" космоса.

После столкновения нейтронных звезд вновь элементы рассеиваются в межзвездном пространстве. Впоследствии они входят в состав газопылевых облаков, из которых формируются новые звезды и планеты. Это значит, что золото на Земле имеет космическое происхождение и возникло в результате масштабных катаклизмов еще задолго до появления Солнечной системы.

Ученые также не исключают, что определенная часть золота может образовываться при сверхновых редких взрывах с мощными магнитными полями. Однако само слияние нейтронных звезд считается наиболее эффективным механизмом накопления драгоценных металлов во Вселенной.

Исследователи отмечают, что эти открытия помогают лучше понять химическую эволюцию галактик и подтверждают: золото – это не только редкий земной ресурс, но и результат самых энергичных процессов в космосе.

