Ученые выяснили, из чего на самом деле делали древнегреческие перстни: ответ удивил

Кольцо

Реклама

Ученые исследовали десятки древних артефактов и выяснили, что многие старинные греческие и критские кольца сделаны из метеоритов. Представители элиты носили эти космические украшения как символ власти и высокого статуса.

Об этом сообщает Daily Galaxy.

Реклама

В ходе научной работы исследователи провели химический анализ 91 старинного железного предмета из Греции и Крита. Полученные результаты обнаружили 13 колец, содержащих значительное количество никеля. Проанализировав данные, исследователи пришли к выводу, что 10 из них, вероятно, были изготовлены из железа из метеоритов, тогда как остальные три нуждаются в дальнейшем изучении.

Реклама

Большинство других исследованных объектов не содержали никеля, что явилось для ученых доказательством земного происхождения их железа, обработанного с помощью ранних методов плавления. Для сравнения, метеоритное железо обычно содержит гораздо большую часть никеля.

Особенности находок и их происхождение

Все 13 объектов, содержащие никель, оказались кольцами или фрагментами колец. Многие были прикреплены к большим, плоским кускам гравированного металла. Это свидетельствует о том, что это были перстни-печатки. Среди них исследователи посчитали девять очень вероятными, а один вполне вероятным метеоритного происхождения, оставив три объекта для дальнейших исследований.

Большинство таких предметов изготовлялось из нескольких металлов. Никелесодержащее железо сочеталось с золотом, серебром или бронзой, что ставило этот необычный материал в один ряд с самыми дорогими ценностями того времени. Археологические раскопки подтвердили эту связь: кольца происходят из элитных гробниц, домов и храма в южной Греции и на Крите.

В частности, одно кольцо обнаружили в храме Анемоспилия на Крите, а другие никелевые кольца происхождением из толосов и камерных гробниц нашли вместе с другими ценными предметами.

Реклама

Это три древнегреческих перстня, которые, по мнению исследователей, были изготовлены с использованием железа из метеоритов и других драгоценных металлов. / © Journal of Archaeological Science

Ученые считают, что такие кольца являлись символом власти для представителей минойской и микенской элиты. Как отметил исследователь Манцурани, «находки свидетельствуют о том, что метеоритное железо использовалось как драгоценный материал для предметов особой ценности и людей высокого статуса».

Источник сырья и египетский контекст

Поскольку в Греции и на Крите метеориты почти не находят, исследователи предполагают, что железо привезли из Египта, где их гораздо больше из-за пустынь. Ученый связывает это с тогдашней торговлей, а не с каким-то конкретным камнем.

В Египте тоже делали ценные вещи из метеоритов. К примеру, в 2016 году ученые исследовали кинжал фараона Тутанхамона (найденный в 1925 году возле мумии) с помощью специального сканера.

Анализ показал, что лезвие содержит 10,8% никеля и 0,58% кобальта — это доказывает, что оно сделано из метеорита. Сам кинжал имеет золотую ручку и ножны. Исследователи подтвердили, что древние египтяне считали метеоритное железо большой ценностью.

Реклама

Нынешнее греческое исследование не подтвердило окончательно, что греческие кольца использовали именно египетский материал. Гунель и Манцурани предлагают Египет как вероятный источник из-за редкости метеоритов в Греции и наличия развитых торговых связей бронзового века между этими регионами.

Исчезновение метеоритных изделий

В ходе исследования ученые заметили разницу: метеоритное железо шло на создание аккуратных колец, тогда как обычное выплавленное железо использовали для более простых вещей.

Однако впоследствии эта традиция исчезла. В регионе не находят метеоритных колец, возраст которых бы датировался позже 12 века до нашей эры. Как отметил Манцурани, «их исчезновение произошло примерно во времена краха поздней бронзовой эпохи и конца микенской цивилизации на юге Греции».

Напомним, ассирийский список царей, долгое время считавшийся почти полным, может скрывать важные пробелы. Исследователи нашли свидетельства о трех правителях, чьи короткие правления не попали в сложившуюся историческую картину.

Новости партнеров