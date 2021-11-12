Ученые выяснили, как кошки отслеживают мысленно своего хозяина

Заключение исследователи сделали по результатам эксперимента, в котором приняли участие 50 питомцев.

Японские ученые провели исследование, показавшее, что кошки могут отслеживать местонахождение своего хозяина с помощью звуковых сигналов.

Об этом пишет New Scientist.

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В ходе исследования 27 животных жили в кошачьих кафе, а 23 - остались дома. В ходе исследования наблюдалось, как питомцы реагируют на голоса своих хозяев без визуальных подсказок с помощью динамиков, воспроизводящих запись владельцев, произносивших имена своих любимцев.

Эксперты разместили динамики на расстоянии не менее 4 м друг от друга, без внимания кошек, чтобы посмотреть, как те будут реагировать на голоса их владельцев или чужих людей.

Результаты показали, что кошки не проявляли особого удивления, когда голос их владельца воспроизводился дважды из одного и того же динамика или когда голос незнакомца включался либо дважды из одного и того же динамика, либо один раз из каждого динамика.

Но если голос владельца кошки прозвучал сначала из одного, а затем всего через несколько секунд из второго динамика на расстоянии 4 м, кошки действительно проявляли интерес и удивление.

Специалисты считают, что четырехлапые могут мысленно отслеживать расположение своего владельца с помощью голоса.

Ранее ученые выяснили возможную причину, по которой собаки наклоняют голову, когда слушают человека. Такое поведение может являться признаком повышенного внимания со стороны животных.

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