Ученые выяснили, как Луна влияет на настроение и поведение человека

Ученые выяснили, как Луна влияет на настроение и поведение человека

Новое исследование показало, что фазы Луны влияют на человеческое настроение.

Дэвид Эйвери, психиатр из Вашингтонского университета, специализирующийся на лечении аффективных расстройств, провел обширное исследование циркадных ритмов и фототерапии.

Об этом пишет издание Discover Magazine.

В 2004 году к специалисту пришел пациент с быстро прогрессировавшим биполярным расстройством. Пытаясь выяснить, что было причиной его перепадов настроения, инженер вел тщательные записи о своих циклах сна и бессоннице, которыми он поделился с Эйвером.

Его состояние колебалось от двух недель недосыпа до двух недель чрезмерного сна. В периоды недосыпания он становился маниакальным, а в условиях излишней сонливости чувствовал себя подавленно.

Когда Эйвери занес данные в таблицу Excel, закономерность сразу стала ясна. Ночи, когда пациент плохо спал или вообще не спал, регулярно совпадали с приливно-отливным циклом, который происходил во время полных месяцев, а ночи с 12-часовым сном регулярно совпадали с приливно-отливным циклом, происходившим тогда, когда Луна находилась в первой или последней четверти.

Очевидно, что такой эффект был вызван гравитацией (приливами и отливами), а не освещением (полнолуние/новолуние).

Луна может изменять магнитное поле, вызывая изменения в криптохромах (класс светочувствительных белков растений и животных) и так изменять биологические часы организма.

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