Ученые выяснили, как можно дольше хранить сырые яйца свежими

Они будут оставаться безопасными и съедобными до семи недель.

Исследователи из Университета штата Луизиана утверждают, что разработали метод продления срока годности сырых яиц, улучшая как их хранение, так и безопасность пищевых продуктов.

Об этом пишет New York Post.

Запатентованный ими процесс использует водорастворимый хитозан, полученный из ракообразных панцирей, для создания защитного барьера против потери влаги и бактериального загрязнения, согласно информации, предоставленной LSU Agricultural Center.

Яйца, имеющие такое защитное покрытие, могут оставаться безопасными и съедобными до семи недель при комнатной температуре, сообщила в интервью Fox News Digital работающая над проектом пищевая ученая Юпенг Гао.

Хитозан уже используется в качестве пищевого консерванта для фруктов и овощей и в некоторых лекарственных средствах.

По словам исследователей, современные процессы требуют растворения хитозана в кислой жидкости, такой как уксус, в течение 8-10 часов, прежде чем он будет готов к нанесению на пищевые продукты в качестве покрытия.

"Это оставляет очень сильный, резкий запах, когда вы наносите покрытие на еду, особенно фрукты и рыбу", — говорит Гао, добавляя, что новый процесс растворения LSU на водной основе занимает 15 минут. "Поэтому это действительно помогает сэкономить время и энергию при транспортировке яиц с фермы на стол. Кроме того, поскольку не используются кислые жидкости, нет никакого запаха".

Напомним, почему не стоит выливать воду, в которой варились яйца. Оказывается, воду, оставшуюся после варки яиц, можно использовать для поливки комнатных растений.

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