Ученые выяснили, как возникли микробы: сенсационное открытие

Около 78 миллионов лет назад астероид диаметром 1,6 км врезался в территорию современной Финляндии, оставив после себя огромный кратер. Новое исследование впервые смогло точно установить, когда эта катастрофическая зона была колонизирована микробной жизнью.

Открытие опубликовано в журнале Nature Communications.

По словам первого автора исследования Якоба Густафссона, ранее ученые находили доказательства жизни в кратерах, но не могли точно установить, когда именно она там появилась. Новый анализ, проведенный группой исследователей, показал, что микробное заселение произошло спустя миллионы лет после удара.

Микробы использовали анаэробный процесс, восстанавливая сульфаты к сероводороду. Это позволило им преуспеть в гидротермальной системе, образовавшейся под кратером.

«Впервые мы смогли напрямую связать микробную активность с падением метеорита», — заявил профессор Хенрик Дрейк.

Возраст микробов и их значение

Исследователи применили передовой анализ изотопных биосигнатур и радиоизотопную датировку, чтобы отследить микробную активность. Оказалось, что первое отложение пригодных для жизни минералов произошло 73,6 ± 2,2 млн лет назад, когда температура под кратером составляла около 47°C. Это событие сопровождалось образованием пирита, что явилось ключевым доказательством микробной жизнедеятельности.

Кроме того, дополнительные доказательства микробной колонизации были обнаружены спустя 10 миллионов лет после удара. Это свидетельствует о том, что микробы преуспевали в гидротермальной системе в течение длительного времени.

Жизнь на Земле и за ее пределами

Результаты этого исследования открывают новые перспективы изучения зарождения жизни. Они показывают, как жизнь может восстанавливаться после катастрофических событий.

«Эти выводы подтверждают способность метеоритных ударов генерировать долгосрочные гидротермальные системы, способствующие микробной колонизации», — заключают авторы.

Эти методы анализа также могут использоваться для изучения других ударных структур на Земле, а также в будущих миссиях с возвращением образцов с Марса и других планет, что дает надежду на выявление жизни за пределами нашей планеты.

Напомним, в пустынях Намибии, Омана и Саудовской Аравии ученые обнаружили загадочные микроскопические тоннели в скальных породах, вероятно, оставленных неизвестными до сих пор организмами.

Ходы заполнены чистым карбонатом кальция, исключающим их естественное геологическое происхождение. Ни один из известных микроорганизмов — бактерий, грибов или лишайников — не создает подобных структур. Существует предположение, что это может быть форма жизни, которая до сих пор существует, питаясь минералами под землей.

Исследования свидетельствуют, что эти организмы передвигались вдоль трещин в породе, потребляя органические остатки, захваченные в карбонате. Вероятно, они выделяли кислоту для растворения горных минералов и размножались, формируя вертикальные туннели.

Такое открытие способно изменить представление о глобальном углеродном цикле, ведь подобные микробы могли в больших масштабах высвобождать углерод из горных пород. Ученые призывают исследовать подобные образования в разных регионах мира, ведь это может свидетельствовать о существовании еще не открытых форм жизни на Земле.