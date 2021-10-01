Ученые выяснили, какие побочные эффекты могут возникнуть после третьей дозы вакцин от коронавируса

Большинство побочных реакций проходили через несколько дней.

Большинство побочных эффектов после третьей дозы вакцин от коронавируса от компаний Pfizer и Moderna являются легкими или умеренными и похожи на те, которые возникают и после второй прививки. Чаще всего после процедуры может появиться боль в месте прививки, отек и покраснение, а также слабость.

Исследование о количестве побочных эффектов после получения пациентами "бустерной" дозы вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna, провели ученые Центра контроля и профилактики заболеваний США (CDC).

В исследовании приняли участие более 22 тысяч человек, среди которых были пациенты с ослабленным иммунитетом, которые входят в группу особого риска. Они подписались на приложение для смартфонов по безопасности вакцин и получили ревакцинацию в период с 12 августа по 19 сентября препаратами Moderna или Pfizer/BioNTech.

В CDC уточнили, что наиболее частыми побочными эффекты после "бустерной" прививки были:

боль, покраснение в месте инъекции — 71%,

слабость — 56%,

головная боль — 43%,

плохое самочувствие — 28%.

По данным ученых, также после "бустерной" дозы наблюдались рези в животе и мышцах, расстройство желудочно-кишечного тракта или слабость в теле. В то же время, 28% участников на следующий день после процедуры не могли выполнять привычные дела; 11,3% не вышли на работу или учебу; 1,8% респондентов обратились к врачу, а 0,1% лиц — пришлось госпитализировать в больницу.

Согласно результатам, у вакцинированных третьей дозой Moderna локальные побочные эффекты встречались чаще, чем после второй дозы — 84,7% и 83,5%, а системные наблюдались реже — 79% и 81,3%.

Похожие результаты были у людей, получивших прививки Pfizer/BioNTech: после третьей дозы чаще встречались локальные побочные эффекты — 74,1% и 71,7%, а системные реже, чем после второй дозы — 69,2% и 71,7% .

По словам специалистов, исследования и ревакцинацию провели из-за "Дельта-штамма" коронавируса, от которого стандартные схемы вакцинации не всегда эффективны.

К слову, системные реакции — это те, которые произошли за пределами места инъекции, например, боль в животе или мышцах, диарея или слабость.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Минздрав рассматривает возможность рекомендации так называемой бустернойпрививки от COVID-19 для полностью вакцинированных. Но окончательное решение будет несколько позже. Сейчас в приоритете Минздрава - вакцинация пожилых людей и, как следствие, достижение коллективного иммунитета.

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