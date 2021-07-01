Ученые выяснили, какие вакцины могут годами защищать от коронавируса

Это будет актуально только, если не появятся новые значительные мутации.

Вакцины от коронавируса компаний-производителей Pfizer/BioNTech и Moderna могут защищать от инфекции, по крайней мере, от существующих вариантов COVID, несколько лет или даже всю жизнь.

Об этом говорится в новом исследовании под руководством ученых из университета Вашингтона в Сент-Луисе, пишет The New York Times.

Специалисты считают, что большинство пациентов, которые получили мРНК-вакцину, ими являются Pfizer, Moderna, в дальнейшем не будут нуждаться в ревакцинации, если у нынешнего коронавируса не будут появляться значительные мутации. В то же время тем, кто переболел коронавирусом, а после привился, вероятно, не понадобится несколько доз даже в случае значительного мутации вируса.

Ученые объясняют, что после заражения или вакцинации в лимфатических узлах особая структура — так называемый герминативный центр, где расположены B-лимфоциты, которые играют значительную роль в обеспечении иммунитета. Чем шире их диапазон и чем дольше этим клеткам приходится быть вовлеченными, тем больше вероятность, что они смогут препятствовать новым мутаций вируса.

Команда ученого доктора Али Еллебеди выяснила, что через 15 недель после первой дозы вакцины Pfizer/BioNTech герминативный центр все еще находился на достаточном активной стадии во всех 14 участников исследования. А количество клеток иммунологической памяти, которые определяют коронавирус, не уменьшилось.

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Как отмечают специалисты, обычно герминативные центры "находятся на пике" через один-два недели после иммунизации, а затем ослабевают. Авторы статьи отмечают, что эти результаты говорят о том, что подавляющее большинство вакцинированных людей будут защищены в долгосрочной перспективе — "по крайней мере, от существующих вариантов".

Напомним, согласно исследованию ученых Оксфордского университета, предварительное заражения коронавируса не обязательно защищает от COVID-19 в долгосрочной перспективе. Пациенты, выздоровели, могут заболеть второй раз уже через шесть месяцев, поэтому им все равно нужно вакцинироваться.

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