Ученые выяснили, какие женщины чаще всего симулируют оргазм

Ученые выяснили, какие женщины чаще всего симулируют оргазм

Приблизительно каждая пятая женщина симулирует оргазм, говорят исследователи.

Женщины, зарабатывающие больше своих партнеров, вдвое чаще симулируют оргазм. К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Флориды, опубликовавшие исследования в журнале Social Psychological and Personality Science.

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Согласно опубликованному исследованию, примерно каждая пятая женщина симулирует оргазм, поэтому ученые под руководством профессора Джессики Джордан решили исследовать этот аспект отношений в парах.

"Женщины ставят в приоритет потребности партнера над своими желаниями, — сказала Джордан. – Когда общество создает невозможные стандарты маскулинности, проигрывают все”.

В работе авторы опросили 157 женщин, состоящих в отношениях, и выяснили, как часто они симулируют оргазм, а также частоту половых актов. Результат показал, что женщины, зарабатывающие больше своих партнеров, в среднем вдвое чаще симулируют оргазм.

По словам Джордан, полученные данные не следует воспринимать как неудачи мужчин или женщин.

В дальнейшем ученые намерены провести аналогичные исследования среди однополых пар и исследовать другие причины, лежащие в основе симуляции сексуального наслаждения.

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Ранее ученые выяснили, что основной причиной преждевременной смерти во время секса или после него является большая физическая напряженность, а также прием лекарств, в том числе для лечения эректильной дисфункции.

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