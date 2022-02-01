Ученые выяснили, какие женщины чаще всего симулируют оргазм

Приблизительно каждая пятая женщина симулирует оргазм, говорят исследователи.
Женщины, зарабатывающие больше своих партнеров, вдвое чаще симулируют оргазм. К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Флориды, опубликовавшие исследования в журнале Social Psychological and Personality Science.
Согласно опубликованному исследованию, примерно каждая пятая женщина симулирует оргазм, поэтому ученые под руководством профессора Джессики Джордан решили исследовать этот аспект отношений в парах.
"Женщины ставят в приоритет потребности партнера над своими желаниями, — сказала Джордан. – Когда общество создает невозможные стандарты маскулинности, проигрывают все”.
В работе авторы опросили 157 женщин, состоящих в отношениях, и выяснили, как часто они симулируют оргазм, а также частоту половых актов. Результат показал, что женщины, зарабатывающие больше своих партнеров, в среднем вдвое чаще симулируют оргазм.
По словам Джордан, полученные данные не следует воспринимать как неудачи мужчин или женщин.
В дальнейшем ученые намерены провести аналогичные исследования среди однополых пар и исследовать другие причины, лежащие в основе симуляции сексуального наслаждения.
Ранее ученые выяснили, что основной причиной преждевременной смерти во время секса или после него является большая физическая напряженность, а также прием лекарств, в том числе для лечения эректильной дисфункции.
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