Ученые выяснили, куда исчезла атмосфера на близкой к Земле планете

Ученые представили новое исследование, в котором утверждают, что большинство пригодных для жизни миров находятся у красных карликов.

Ученые считают, что звездная активность красных карликов, а именно мощные вспышки и выбросы потоков излучения и плазмы приводят к тому, что находящиеся рядом с ними планеты являются пустынными мирами.

Об этом сегодня, 24 октября, пишет ScienceAlert.

Например, планета GJ 1252b, которая находится на расстоянии 65 световых лет и делает полный оборот вокруг своей звезды за 12 часов, как раз и такова.

Как и на Меркурии, здесь очень жарко, но самое главное – здесь исчезла вся атмосфера.

По словам Мишель Хилл из Калифорнийского университета в Риверсайде, слишком сильное излучение просто обожгло всю атмосферу планеты. Как выяснили ученые, температура на поверхности этой экзопланеты составляет около 1227 градусов Цельсия, и этого достаточно, чтобы расплавить золото, серебро и медь.

Земля под действием солнечного излучения также теряет часть своей атмосферы, но пополняется благодаря вулканической активности и другим процессам. Это означает, что другие планеты, которые находятся дальше от красных карликов, могут сохранить свою атмосферу и потенциально будут населены.

"Мы считаем, что количество пригодных для жизни планет, вращающихся вокруг красных карликов в населенной зоне может быть очень мало из-за их близкого расположения к звезде. Но по нашим оценкам, примерно 5 часть этих планет все же может быть пригодной для жизни. Просто они должны быть немного дальше красного карлика", — сказала Хилл.

Ранее ученые сообщили, что в нашей галактике похожих на Землю планет, пригодных для жизни, может быть всего 1%. В то же время потенциально населенных планет, почти полностью покрытых по суше, может быть 80%, а почти полностью покрытых водой, так называемых океанических миров, — 19%.

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