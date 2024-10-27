Ученые выяснили, на каких планетах могут жить инопланетяне

Инопланетной жизни может не понадобиться планета для своего существования.

На каменистых планетах, вращающихся вокруг небольших звезд, может быть стабильная атмосфера, необходимая для поддержания инопланетной жизни.

Об этом пишет Phys.

Данные, полученные с помощью космического телескопа Вебб, указывают на то, что самые близкие к звезде TRAPPIST-1 каменистые планеты, имеющие высокую температуру, не имеют значительной атмосферы. В то же время, телескоп не смог увидеть, есть ли более толстая атмосфера у более далеких планет, находящихся в зоне обитаемости звезды TRAPPIST-1, где существуют наиболее благоприятные условия для существования жидкой воды на поверхности планет и возникновения инопланетной жизни.

Ученые полагают, что нужно направить все усилия на исследование более отдаленных планет звезды TRAPPIST-1, у которых может быть толстая стабильная атмосфера. Авторы исследования считают, что атмосферы точно нет у более горячих планет в этой системе.

По словам ученых, если на более отдаленных планетах земного типа у звезды TRAPPIST-1 будет обнаружена атмосфера, то это означает, что там может быть жидкая вода на поверхности, умеренный климат и необходимые условия для существования инопланетной жизни.

Также исследователи говорят, что нужно тщательнейшим образом исследовать окрестности и других близких к нам красных карликов, ведь там также могут находиться планеты земной группы с атмосферой, а значит, и с потенциальной инопланетной жизнью.

Напомним, республиканец Тим Берчетт, член комитета Палаты представителей Конгресса США, занимающийся слушаниями по делу о фактах расследования случаев появления НЛО, заявил, что правительство США скрывает существование инопланетян с конца 19 века.

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