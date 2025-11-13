Ученые выяснили пикантный факт о гениталиях Гитлера и состоянии его психики

Адольф Гитлер / © Getty Images

Реклама

Новый документальный фильм раскрыл шокирующие детали о ДНК немецкого фюрера Адольфа Гитлера, подтвердив старые легенды. У фюрера, вероятно, был синдром Каллмана, влияющий на развитие половых органов. Это генетическое заболевание может объяснить его застенчивость в отношениях и отсутствие детей. Дополнительно, анализ ДНК показал чрезвычайно высокий генетический риск шизофрении, аутизма и СДВГ.

Об этом говорится в двухсерийном документальном фильме канала Channel 4 Hitler’s DNA: Blueprint Of A Dictator («ДНК Гитлера: чертеж диктатора»), информирует Daily Mail.

Исследование ДНК Гитлера показало, что у него был синдром Каллмана — редкое генетическое заболевание, которое влияет на развитие половых органов. Болезнь сопровождается низким уровнем тестостерона, аномалиями гениталий и потерей обоняния.

Реклама

«Никто никогда не мог объяснить, почему Гитлер в течение жизни так смущался в присутствии женщин или почему, вероятно, никогда не имел с ними близких отношений. Но теперь, когда мы знаем, что у него был синдром Каллмана, это может быть именно тем объяснением, которое мы искали», — объяснил в фильме доктор Алекс Кей из Потсдамского университета.

Это открытие также проливает свет на то, почему у диктатора не было детей с любовницей Евой Браун, хотя сам он пропагандировал культ большой арийской семьи.

«Гитлер полностью противоречит собственной идеологии — у него не было семьи, не было детей, он не был женат. Он тщательно создавал образ человека, всецело преданного родине. Наши открытия свидетельствуют, что это могло быть лишь прикрытием его синдрома Каллмана», — отметил доктор Кей.

Хотя фигура Гитлера исследована до мельчайших деталей, его биография до сих пор скрывает немало загадок. Диктатор оберегал свою частную жизнь и пытался засекретить информацию о состоянии здоровья даже после смерти.

Реклама

«Я был последним, кто попрощался с ним, и первым, кто зашел в комнату после самоубийства. Он застрелился, а Ева Браун отравилась. За пять дней до этого он приказал мне принести бензин, чтобы сжечь тела. Мы сожгли их в саду», — вспоминал камердинер Хайнц Линге, который был рядом в бункере в последние минуты жизни Гитлера.

Подробности о ДНК Гитлера: было ли у него еврейское происхождение

Хоть тело диктатора было уничтожено, часть его крови осталась, что позволило ученым спустя десятилетия провести анализ.

Американский полковник Розуэлл Розенгрен, служивший под командованием Эйзенхауэра, случайно сохранил фрагмент с ДНК Гитлера — кусок ткани с пятном крови, вырезанный из дивана в бункере.

«Когда союзные войска зашли в Берлин, дед был среди первых американцев, вошедших в бункер Гитлера. Тел уже не было, но на диване осталась кровь. Дед вырезал кусок ткани — это был для него символ конца войны и смерти Гитлера», — рассказал внук Эрик Розенгрен.

Реклама

Кровь изучила команда международных исследователей под руководством профессора Тури Кинг из Университета Бата — той, что в свое время идентифицировала останки короля Ричарда III. Специалисты секвенировали полный геном диктатора — около 3 млрд генетических кодов.

«У нас были лишь намеки о Гитлере, а теперь мы получили генетические подтверждения. ДНК — это как бы текст, который помогает разгадывать исторические тайны», — говорит Кинг.

Первым шагом стало опровержение мифа о еврейском происхождении Гитлера. Его генетический профиль подтвердил, что у него не было еврейских корней и он не был внебрачным ребенком.

Вероятные психические расстройства Гитлера

Затем образцы отправили в Орхусский университет в Дании, чтобы оценить возможную генетическую предрасположенность диктатора к психическим расстройствам. Результаты показали повышенную вероятность синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), а также очень высокий риск аутизма, биполярного расстройства и шизофрении — в пределах 1% самого высокого риска среди людей.

Реклама

Двоюродная сестра фюрера Алоизия Файт годами находилась в психиатрической больнице в Вене.

«На графике видно, что показатель шизофрении у Гитлера — на самом верхнем уровне. У него чрезвычайно высокий генетический риск», — отметила генетик из Орхуса профессор Дитте Демонтис.

Также специалисты обнаружили склонность к антисоциальному поведению, типичную для психопатических лиц.

«Мы вполне можем описать Гитлера как „преступного аутичного психопата“. Это сочетание преступности, аутизма и психопатии — уникальное. Гитлер — один на миллион, а может, и на миллиард», — резюмировал психиатр Майкл Фицджеральд.

Реклама

У Гитлера мог быть «микропенис»

Исследователи также проверили ДНК Гитлера на сексуальные аномалии. Известно, что он избегал любой наготы, стеснялся собственного тела и не проявлял признаков полового влечения.

Его отношения с женщинами часто заканчивались трагедией — три из семи партнерш покончили с собою, а еще несколько предпринимали попытки. Самые длительные отношения у Гитлера были с Евой Браун, которая дважды пыталась покончить с собой. По словам домоправителя господина Деринга, у пары не было интимных отношений:

«Моя жена часто стирала вещи Гитлера и всегда проверяла — но никаких признаков сексуальной активности не было. Никогда».

Ученые считают, что это вполне согласуется с проявлениями синдрома Каллмана.

Реклама

«Около 10% детей с такой мутацией имеют очень маленький пенис („микропенис“). Чаще — яички не опускаются в мошонку», — пояснил финский профессор Йорма Топпари.

«Когда он был молодым солдатом и должен был раздеваться перед другими, те смеялись над ним, говоря, что его половой орган меньше, чем у всех остальных. Это могло быть чрезвычайно травматично для него», — добавил профессор Бретт Карр.

Из дневников врача Теодора Морелля следует, что Гитлер регулярно получал инъекции тестостерона.

«В дневнике за 24 января мы видим запись: „25 мг тестостерона“. Морелль не объясняет, почему именно он колол Гитлеру тестостерон, но делал это регулярно», — прокомментировал доктор Кей.

Реклама

Вероятно, именно многочисленные болезни заставляли диктатора скрывать детали своего здоровья.

Иронично, что Гитлер, пропагандировавший евгенику — идею «очищения расы» путем стерилизации «неполноценных» людей, — сам, по генетическим признакам, мог бы попасть в эту категорию.

«Политика Гитлера была полностью построена на идее евгеники. Иронично, но если бы он мог увидеть собственную ДНК и решить, кого отправить в газовые камеры, он почти наверняка отправил бы туда самого себя», — резюмировала профессор Тури Кинг.

К слову, в мае 2025 года было опубликовано исследование «нарциссического политического лидерства» на примере Гитлера, президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Психолог Юсуф Чифчи объяснил их стиль руководства реактивным нарциссизмом, который формируется в ответ на травматический детский опыт: авторитарный отец, эмоционально отсутствующая или компенсирующая мать, ранняя травма и высокие ожидания. Эти факторы сформировали у политиков грандиозное ощущение собственного «Я» как защиту от чувства никчемности. Исследователь утверждает, что политическое поведение, такое как нетерпимость к критике, гипермаскулинность и преувеличение успехов, является компенсаторным поведением, коренящимся в их детской психологической травме.