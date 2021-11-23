Ученые выяснили, плачут ли младенцы в утробе матери

Плод тренируется перед своим появлением на свет.

Начиная с второго триместра беременности, мама может почувствовать, как ребенок толкается и переворачивается. С помощью ультразвука ученым удалось увидеть, как у плода возрастом 33 недели на лице была мимика, похожая на плач. Затем ученые провели вибрационную и шумовую стимуляцию плода и заметили интересное поведение.

Об этом сообщает ScienceAlert.

"Если вы подразумеваете под словом плач громкий крик, выражающий сильные чувства или эмоции, то младенцы в утробе матери не плачут", — сказала Надя Рейсланд из Даремского университета в Великобритании.

В утробе младенец не может наполнить легкие воздухом, который заставил бы вибрировать голосовые связи, и ребенок начал кричать. Для этого ему нужно появиться на свет, отметили специалисты.

Ребенок развивает полноценные выражения лица уже после рождения посредством взаимодействия с родителями и другими людьми, говорит Рейсланд. Но она готовится к этому еще в утробе матери.

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