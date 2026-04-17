Ученые выяснили, почему гены рыжих волос и склонности к заболеваниям распространялись тысячелетиями

Реклама

Ген, связанный с рыжими волосами, мог быть благоприятным для естественного отбора в течение последних 10 тысяч лет. К таким выводам пришли ученые после масштабного анализа древней и современной ДНК, который также подтвердил, что эволюция человека не остановилась.

Об этом сообщило издание The Guardian.

В рамках исследования ученые проанализировали генетические данные почти 16 тысяч древних людей и более 6 тысяч современных. Они не ставили целью объяснить отдельные причины распространения определенных признаков, а проверяли более широкий вопрос — сохраняется ли действие естественного отбора после появления сельского хозяйства. Полученные данные свидетельствуют, что биологические изменения не только продолжаются, но и могут происходить быстрыми темпами.

Реклама

В ходе анализа исследователи обнаружили 479 генетических вариантов, которые, вероятно, распространялись под влиянием естественного отбора. Среди них — гены, связанные с рыжими волосами и светлой кожей, а также варианты, влияющие на риск развития отдельных болезней, в частности диабета, облысения и ревматоидного артрита.

Ученые предполагают, что рыжие волосы могли быть как самостоятельно полезным признаком, так и распространяться вместе с другими важными генетическими чертами. Более ранние работы свидетельствуют, что сочетание светлой кожи и рыжих волос могло способствовать более эффективной выработке витамина D. Это давало преимущество людям в регионах с недостаточным солнечным светом, в частности на севере.

Ранее исследователи фиксировали лишь около 21 случая генетических изменений, которые распространялись в результате естественного отбора. Среди них — варианты, позволяющие переваривать молоко во взрослом возрасте. Такое небольшое количество примеров создавало впечатление, что направленный отбор у современного человека является редким явлением.

Однако новая работа, которая соединила большую базу древней ДНК с современными методами анализа, продемонстрировала другую картину. Ученые установили, что в Западной Евразии естественный отбор влиял на сотни генов — как увеличивая, так и уменьшая их распространенность. Эти процессы ускорились после перехода от охотничье-собирательного образа жизни к земледелию.

Реклама

Часть изменений объяснить относительно просто. Например, гены, связанные со светлой кожей и рыжими волосами, вероятно отражают адаптацию к условиям с меньшим количеством солнечного света, когда организм нуждается в более эффективном синтезе витамина D.

Другие процессы сложнее. В частности, мутация, повышающая риск целиакии, возникла примерно 4 тысячи лет назад и со временем стала более распространенной. Несмотря на связь с заболеванием, ее носители могли иметь эволюционное преимущество, что способствовало передаче этого варианта следующим поколениям.

Подобную динамику наблюдали и для гена TYK2, связанного с иммунной системой. Его частота росла между 9 и 3 тысячами лет назад, после чего начала снижаться. Вероятно, в определенные исторические периоды он помогал лучше противостоять инфекциям, даже если одновременно повышал риск других недугов.

Отдельно исследование зафиксировало отрицательный отбор генов, связанных с накоплением жира. Это связывают с изменениями образа жизни: если для охотников-собирателей такая особенность была полезной во время недостатка пищи, то с переходом к более стабильному питанию ее значение уменьшилось.

Реклама

