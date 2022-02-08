Ученые выяснили, почему одних людей комары кусают, а других нет

Ученые выяснили, почему одних людей комары кусают, а других нет

Комаров привлекает не только углекислый газ из дыхания, но и цвет одежды человека.

Ученые из Университета штата Вашингтон провели эксперимент с самками комаров вида Aedes aegypti. В результате они выяснили, что комаров привлекает не только углекислый газ из нашего дыхания, но несколько цветов одежды человека.

Об этом сообщает New Atlas.

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Предыдущие исследования показали, что комаров привлекает запах углекислого газа, который выдыхает человек. Но теперь ученые выяснили, что еще одним фактором, влияющим на выбор жертвы для укуса, является цвет одежды.

В рамках эксперимента ученые проверили реакцию самок комаров на визуальные и обонятельные сигналы. В специальной камере ученые разместили точки разных цветов и запускали туда углекислый газ. Выяснилось, что комары летят к точкам красного, оранжевого, черного или зелено-голубого цвета, если сначала почувствуют запах CO2. Но если такого запаха они не почувствовали, то есть в камере не было углекислого газа, комары не реагировали на точки, какого цвета они ни были.

Исследователи считают, что человеческая кожа, независимо от цвета и оттенка, дает сильный красно-оранжевый сигнал глазам комаров. В ходе эксперимента на людях исследователи выяснили, что даже если комары уловят сильный запах CO2, а одежда будет, например, зеленого цвета, в том числе если на руках одеты перчатки, то комары будут игнорировать такого человека.

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