Ученые выяснили, почему женщины более склонны к курению, чем мужчины

Женщины обычно становятся зависимыми от никотина после меньшего воздействия, чем мужчины.

Женский половой гормон эстроген может быть причиной того, что женщины более подвержены никотиновой зависимости, чем мужчины, потенциально открывающие новые пути для лечения.

Об этом пишет Metro.

Исследователи из Университета Кентукки в США решили изучить это неравенство среди курильщиков и вскоре обнаружили, что оно может быть связано с гормонами.

Команда под руководством аспирантки Салли Паусс обнаружила, что эстроген индуцирует экспрессию ольфактомединов, типа белка, участвующего в обработке мозгом вознаграждения и зависимости.

Доказано, что никотин ингибирует ольфактомедин, а это означает, что взаимодействие между эстрогеном, никотином и ольфактомедином может быть причиной того, что женщины больше борются с зависимостью.

Паусс выразила надежду, что открытие, опубликованное в журнале American Society for Biochemistry and Molecular Biology, даст новые возможности лечения, которые помогут женщинам бросить курить.

Она сказала: "Наша работа имела цель понять, что делает женщин более восприимчивыми к расстройствам, связанным с употреблением никотина, чтобы уменьшить гендерное неравенство в лечении никотиновой зависимости. Наши выводы имеют потенциал для улучшения жизни и здоровья борющихся женщин со злоупотреблением психоактивными веществами. Если мы сможем подтвердить, что эстроген стимулирует поиск и потребление никотина через ольфактомедины, мы сможем разработать препараты, которые могут блокировать этот эффект, влияя на измененные пути. Надеемся, что это лекарство облегчит женщинам отказ от никотина".

Исследовательская группа изучила гены, реагирующие на эстроген, чтобы увидеть, какие из них выполняют гормональную функцию в мозге. Они обнаружили, что только один класс генов соответствует этому критерию – кодирующие ольфактомедины – что побудило их провести серию тестов, чтобы лучше понять взаимодействие между ольфактомединами, эстрогеном и никотином.

Результаты тестов, проведенных на клетках матки человека и крысах, показали, что активация эстрогеном ольфактомединов, подавляемая в присутствии никотина, может служить "петлей обратной связи", запускающей процесс никотиновой зависимости.

"Вполне возможно, что это происходит путем активации участков мозговой схемы вознаграждения", – пояснила Паусс.

Также читайте Первый парализованный пациент с чипом Neuralink в мозгу сыграл в шахматы силой разума – видео

Теперь команда хочет провести дальнейшие исследования, которые окончательно определят, способствует ли эстроген развитию никотиновой зависимости. Исследователи также хотят лучше понять, как работают сигнальные пути, регулируемые ольфактомедином, в частности как они влияют на потребление никотина.

Паусс отметила, что эти знания будут полезны для женщин во всем мире, но особенно для тех, кто принимает эстроген в виде противозачаточных таблеток или с помощью гормональной заместительной терапии.

"Это связано с тем, что если наши выводы подтвердятся, эти вещи могут увеличить риск развития никотиновой зависимости у женщин", — сказала она.

Напомним, мужчина страдает сверхредким синдромом "демонического лица", который делает всех похожими на сатану. Заболевание было зафиксировано всего 75 раз.

Читайте также: