ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
228
Время на прочтение
1 мин

Ученые выяснили происхождение загадочного стекла из Австралии

Анализ ударных тектитов указывает на мощное столкновение, которое произошло миллионы лет назад и разбросало обломки по всей территории Южной Австралии.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Стекло появилось в результате падения астероида

Стекло появилось в результате падения астероида / © Live Science

Ученые выяснили, что натуральное стекло, обнаруженное в Австралии, появилось в результате падения неизвестного астероида. Случилось это около 11 миллионов лет назад.

Об этом сообщает Live Science.

«Это стекло уникально для Австралии и свидетельствует о давнем ударе, о котором мы даже не подозревали», — заявил соавтор исследования Фред Джордан, геохимик из Университета Кертина в Австралии.

Новый анализ ударных тектитов указывает на мощное столкновение, произошедшее миллионы лет назад и разбрасывающее обломки по всей территории Южной Австралии. Ученые по-прежнему ищут этот ударный кратер.

Команда назвала образовавшиеся в результате этого древнего удара тектиты «анангуитами». Некоторые из тектитов попали в районы обитания народов питжантжатжара и янкуньтьятьяра, называющих себя анангой, что означает «человек».

Ранее стало известно, что астероид 2024 года YR4, известный как «убийца городов», в 2032 году пролетит мимо Земли, но имеет около 4% вероятности столкновения с Луной. Новое исследование предупреждает: если действовать быстро, можно уничтожить или отклонить, в частности с помощью ядерного оружия.

Дата публикации
Количество просмотров
228
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie