Ученые выяснили происхождение загадочного стекла из Австралии

Стекло появилось в результате падения астероида / © Live Science

Ученые выяснили, что натуральное стекло, обнаруженное в Австралии, появилось в результате падения неизвестного астероида. Случилось это около 11 миллионов лет назад.

Об этом сообщает Live Science.

«Это стекло уникально для Австралии и свидетельствует о давнем ударе, о котором мы даже не подозревали», — заявил соавтор исследования Фред Джордан, геохимик из Университета Кертина в Австралии.

Новый анализ ударных тектитов указывает на мощное столкновение, произошедшее миллионы лет назад и разбрасывающее обломки по всей территории Южной Австралии. Ученые по-прежнему ищут этот ударный кратер.

Команда назвала образовавшиеся в результате этого древнего удара тектиты «анангуитами». Некоторые из тектитов попали в районы обитания народов питжантжатжара и янкуньтьятьяра, называющих себя анангой, что означает «человек».

