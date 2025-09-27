- Дата публикации
Ученые выяснили происхождение загадочного стекла из Австралии
Анализ ударных тектитов указывает на мощное столкновение, которое произошло миллионы лет назад и разбросало обломки по всей территории Южной Австралии.
Ученые выяснили, что натуральное стекло, обнаруженное в Австралии, появилось в результате падения неизвестного астероида. Случилось это около 11 миллионов лет назад.
Об этом сообщает Live Science.
«Это стекло уникально для Австралии и свидетельствует о давнем ударе, о котором мы даже не подозревали», — заявил соавтор исследования Фред Джордан, геохимик из Университета Кертина в Австралии.
Новый анализ ударных тектитов указывает на мощное столкновение, произошедшее миллионы лет назад и разбрасывающее обломки по всей территории Южной Австралии. Ученые по-прежнему ищут этот ударный кратер.
Команда назвала образовавшиеся в результате этого древнего удара тектиты «анангуитами». Некоторые из тектитов попали в районы обитания народов питжантжатжара и янкуньтьятьяра, называющих себя анангой, что означает «человек».
Ранее стало известно, что астероид 2024 года YR4, известный как «убийца городов», в 2032 году пролетит мимо Земли, но имеет около 4% вероятности столкновения с Луной. Новое исследование предупреждает: если действовать быстро, можно уничтожить или отклонить, в частности с помощью ядерного оружия.