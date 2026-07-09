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ТСН в социальных сетях

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Категория
Наука и IT
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Ученые выяснили, сколько людей способна выдержать Земля

Человечество уже давно пересекло предел экологической устойчивости.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Земля

Земля / © pexels.com

Численность населения Земли достигла примерно 8,3 млрд человек — это самый высокий показатель за всю историю человечества.

Об этом сообщает Ecoportal.

Ученые отмечают, что к 1960-м годам увеличение численности населения сопровождалось экономическим ростом и научным прогрессом. Однако впоследствии ситуация стала изменяться: темпы прироста населения стали снижаться, а способность планеты снабжать людей необходимыми ресурсами перестала соответствовать масштабам роста. Этот период исследователи называют началом «отрицательной демографической фазы».

Особую роль в этом процессе сыграло использование ископаемого топлива. С одной стороны, оно помогло поддерживать высокий уровень производства и численность населения, с другой — усугубило экологические проблемы, включая изменение климата, загрязнение окружающей среды и сокращение биоразнообразия.

Согласно выводам исследования, постоянное население планеты составляет около 2,5 млрд человек. Именно такой уровень наблюдался в середине прошлого столетия.

По мнению авторов работы, превышение экологического предела уже способствует усилению климатических угроз, деградации природных экосистем, а также обостряет проблемы с продовольствием и водными ресурсами. В то же время, последствия ощущаются по-разному в зависимости от региона и уровня благосостояния населения.

Ранее стало известно, что максимальный срок, оставшийся у растительного и животного мира на Земле, составляет около 1,86 миллиарда лет.

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Дата публикации
Количество просмотров
227
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