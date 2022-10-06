Ученые выяснили, сколько в галактике существует похожих на Землю планет

Как показывает новое исследование, в нашей галактике похожих на Землю планет, пригодных для жизни может быть всего 1%.

В то же время потенциально населенных планет, почти полностью покрытых сушей, может быть 80%, а почти полностью покрытых водой, так называемых океанических миров, — 19%.

Об этом пишет Space.

"Результаты нашего моделирования показывают, что найти планету, которую можно было бы назвать почти идеальной версией Земли, практически невозможно. То есть вероятность этого очень мала, ведь, скорее всего, такие планеты, как наша, составляют всего 1% планет в галактике", – говорит Тилман Спон из Международного института космических наук в Швейцарии.

По словам ученых, на Земле достигнут, можно сказать, идеальный баланс суши и океанов – 30% и 70%. Но на большинстве таких же каменистых миров произошло смещение этих значений в сторону увеличения либо суши, либо океанов.

Также моделирование планет, которые могут быть пригодны для жизни и являются либо миром воды, либо суши, показало, что там может походить на земной климат, а их формы жизни не совсем будут отличаться от жизни на Земле.

Ранее международная группа ученых обнаружила две новые экзопланеты, являющиеся суперземлями.

Это каменистые планеты, которые по массе больше Земли, но меньше Нептуна. Открытые планеты вращаются вокруг красного карлика, температура которого вдвое меньше температуры Солнца. Но один из них находится в зоне жизни и представляет особый научный интерес, ведь там может быть атмосфера и даже жизнь.

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