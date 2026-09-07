Ученые за шаг от разгадки тайны Ноевого ковчега: что нашли на горе Арарат

Ученые скоро опубликуют данные о Ноевом ковчеге

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В течение десятилетия ученые изучали загадочную локацию у горы Арарат в Турции. Теперь они заявили о приближении к финалу своей миссии. По их словам, полученные данные способны навсегда изменить представление о библейской истории. В научных и религиозных кругах растет резонанс вокруг заявлений о том, что Ноев ковчег — это не просто древняя легенда, а объект, существование которого можно доказать научно.

Об этом пишет Unilad.

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Ученые готовятся подтвердить существование Ноевого ковчега

Тысячелетиями верующие опирались на священный текст о всемирном потопе, по которому Ной построил гигантское судно, чтобы спасти свою семью и каждое животное по паре от разрушительной стихии.

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Хотя традиционная наука долгое время скептически относилась к возможности создания подобного корабля в то время, основатель проекта Noah’s Ark Scans Эндрю Джонс убеждает, что его команда собрала достаточно неопровержимых доказательств, чтобы окончательно закрыть этот вопрос.

Джонс посвятил поискам правды более 30 лет и в свое время обнаружил скалистое образование, по форме напоминающее корпус большого судна. Он работает вместе с профессором Университета Сивас Джумхуриет Дженкером Атиллой. Исследователи утверждают, что находятся в нескольких днях от завершения геодезического осмотра территории.

С 28 июня на объекте работает международная группа из 20 ученых под руководством Атиллы. В интервью турецкому информационному агентству IHA профессор отметил:

«Текущие данные с каждым днем увеличивают вероятность того, что это Ноев ковчег. Эти исследования дадут окончательные результаты в течение 2–3 месяцев. Тогда мы предоставим более исчерпывающую информацию».

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В то же время Эндрю Джонс уже сейчас убежден в грандиозном влиянии собранных материалов на общество.

«Мы перешли от вопроса „Похоже ли это на лодку?“ к вопросу „Почему посреди склона горы Арарат похоронена трехслойная, многоуглеродистая лодка с прямоугольной внутренней структурой, имеющая точную длину, как Ноев ковчег, о котором говорится в Библии?“», — говорит ученый.

В частности, уже удалось найти окаменевшую клепку, окаменевшие деревянные доски, а также доказательства существования палубных планов и насыщенную углеродом почву.

Представители Noah’s Ark Scans настаивают, что изучение так называемого образования дурупинаров во время экспедиций последнего десятилетия уже выявило рукотворные элементы конструкции. По мнению Джонса, после того, как турецкие ученые официально верифицируют данные, мировое академическое сообщество больше не сможет их игнорировать.

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Археологические находки: последние новости

Напомним, аспирант Университета Тулейна Люк Олд-Томас случайно обнаружил в мексиканском штате Кампече потерянный город майя, получивший название Валериана.

Ученый нашел это открытие во время повторного анализа данных 2013 года, собранных для экологического проекта. Под плотным лесным покровом исследователи нанесли на карту 6764 структуры, среди которых были обнаружены храмовые пирамиды, площади, площадка для игры в мяч, водохранилище и плотная жилая застройка. Архитектурные особенности свидетельствуют о том, что поселение могло быть основано до 150 года н. э. и служить политической столицей классического периода.

Удивительно, но древний город расположен рядом с современным шоссе и сельскохозяйственными угодьями, где местные фермеры годами обрабатывали землю, не подозревая о существовании развалин. Находка подтверждает, что густонаселенные поселения майя в центральных низменностях были более распространены, чем считалось ранее.

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